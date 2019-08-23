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      Когда будет подписано коалиционное соглашение: ответ Разумкова

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      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / Getty images

      Украинцы не проснутся с новым правительством 29 августа. Однако могут узнать, какие фракции депутатов в парламенте вошли в коалицию.

      Дело в том, что соглашение о создании коалиции новоизбранные парламентарии собираются подписать уже 29 августа. Об этом рассказал глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "РБК-Украина".

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      Он сказал: подписание состоится согласно с процедурой.

      Как это предусмотрено законом, коалиционное соглашение будет подписано 29 августа,
      – отметил Разумков.

      Он также добавил, что "украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время".

      По словам Разумкова, кресло премьера достанется тому, кого поддержит коалиция.

      Что известно о первом заседании новоизбранной Рады?
      Первое заседание украинского парламента 9-го созыва состоится 29 августа.
      На нем должны проголосовать за окончательный состав президиума. Должность председателя парламента и первого заместителя предварительно разделят между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.
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      Теги: Новости политики Слуга народа Новости Украины Верховная Рада Дмитрий Разумков Коалиция
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