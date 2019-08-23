Когда будет подписано коалиционное соглашение: ответ Разумкова

Украинцы не проснутся с новым правительством 29 августа. Однако могут узнать, какие фракции депутатов в парламенте вошли в коалицию.

Дело в том, что соглашение о создании коалиции новоизбранные парламентарии собираются подписать уже 29 августа. Об этом рассказал глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает "РБК-Украина".

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Он сказал: подписание состоится согласно с процедурой.

Как это предусмотрено законом, коалиционное соглашение будет подписано 29 августа,

– отметил Разумков.

Он также добавил, что "украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время".

По словам Разумкова, кресло премьера достанется тому, кого поддержит коалиция.

Что известно о первом заседании новоизбранной Рады?

Первое заседание украинского парламента 9-го созыва состоится 29 августа.

На нем должны проголосовать за окончательный состав президиума. Должность председателя парламента и первого заместителя предварительно разделят между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

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