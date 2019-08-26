Оппозиции предложат возглавить 4 комитета, – Разумков

Будущим оппозиционным фракциям предложили возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.

До вечера 26 августа рабочая группа получит все предложения по поводу руководящего состава комитетов и утром выступит с консолидированной позицией, сказал Разумков на заседании подготовительной парламентской группы.

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В то же время политик призвал политсилы не делиться по политическим позициям, а вместе работать на благо государства.

Трудно сказать: оппозиция или не оппозиция – другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена ​​не на политическую позицию или оппозицию, а на развитие нашего государства,

– сказал он.

Разумков заявил, что пока не удалось окончательно согласовать список кандидатур на должности руководителей комитетов. Проблема в том, что не все политсилы выдвинули своих кандидатов.

Депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович уже сообщил, что им предложили возглавить комитет по вопросам свободы слова. По словам нардепа, партия должна бойкотировать такие "подачки", однако подчеркнул, что это его личное мнение.

Также Рабинович утверждает, что больше всего комитетов предложили партии "Голос", а именно – 15.

Что известно о первом заседании новоизбранной Рады?Первое заседание украинского парламента 9-го созыва состоится 29 августа.

На нем должны проголосовать за окончательный состав президиума. Должности председателя парламента и первого заместителя вероятно разделят между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук соответственно.



Во время первого заседания новоизбранные депутаты могут рассмотреть 60-70 ключевых законопроектов. Также нардепы планируют подписать коалиционное соглашение.



Как разместят депутатские фракции в Раде / Инфографика 24 канала