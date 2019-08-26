14:39
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      У Зеленского прокомментировали подготовку законопроекта об уменьшении количества нардепов

      280 Читати новину українською
      У президента подтвердили подготовку закона о сокращении числа нардепов
      У президента подтвердили подготовку закона о сокращении числа нардепов / Shutterstock

      Президентская партия "Слуга народа" сейчас активно работает над рядом законопроектов. В частности – тем, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов.

      В политической силе в очередной раз подтвердили намерение внести многочисленные изменения в Конституцию, об этом заявил представитель президента в ВР и нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина".

      Важно: Первый день Рады: сокращение количества депутатов и запуск комитетов – что на повестке дня

      Стефанчук добавил, что все эти изменения соответствуют программе партии. В частности, сокращение количества народных депутатов.

      Мы это обещали, и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности,
      – добавил он.

      В то же время Стефанчук отметил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности №7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.

      "Безусловно, мы понимаем, что для первого этапа – мы справимся своими голосами. 226 голосов – и мы отправляем в КСУ. Конечно, когда мы говорим о вопросах неприкосновенности, то мы хотим в ближайшее время провести его и в окончательной редакции. Но для этого нужно 300 голосов", – пояснил представитель президента в Верховной Раде.

      При этом он выразил надежду, что партии "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не откажутся от поддержки законопроекта.

      Первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 29 августа. Во время него новоизбранные депутаты могут рассмотреть 60-70 ключевых законопроектов. Также на первом заседании нардепы планируют подписать коалиционное соглашение.

      Рада депутати розміщення
      Как будут размещаться депутаты по фракциям в парламенте: инфографика 24 канала

      blog_ava
      26 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      752
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Слуга народа Верховная Рада Руслан Стефанчук
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Подготовка ребенка к школе в 2019 году: полезные лайфхаки, которые помогут сэкономить
      сегодня , 12:43 Подготовка ребенка к школе в 2019 году: полезные лайфхаки, которые помогут сэкономить
      Леся Виговська 58
      Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      сегодня , 12:03 Українці незабаром можуть залишитись без питної води
      Блог Соцмережі 1454
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сегодня , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 4270
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня , 10:09 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      1013
      В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      сегодня , 08:40 В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      Злой Одессит 4157
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук