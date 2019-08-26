У Зеленского прокомментировали подготовку законопроекта об уменьшении количества нардепов
Президентская партия "Слуга народа" сейчас активно работает над рядом законопроектов. В частности – тем, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов.
В политической силе в очередной раз подтвердили намерение внести многочисленные изменения в Конституцию, об этом заявил представитель президента в ВР и нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук, пишет "РБК-Украина".
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Стефанчук добавил, что все эти изменения соответствуют программе партии. В частности, сокращение количества народных депутатов.
Мы это обещали, и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов, мы обещали отмену депутатской неприкосновенности,
– добавил он.
В то же время Стефанчук отметил, что законопроект о снятии депутатской неприкосновенности №7203 сможет получить необходимое конституционное большинство голосов депутатов.
"Безусловно, мы понимаем, что для первого этапа – мы справимся своими голосами. 226 голосов – и мы отправляем в КСУ. Конечно, когда мы говорим о вопросах неприкосновенности, то мы хотим в ближайшее время провести его и в окончательной редакции. Но для этого нужно 300 голосов", – пояснил представитель президента в Верховной Раде.
При этом он выразил надежду, что партии "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" не откажутся от поддержки законопроекта.
Первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 29 августа. Во время него новоизбранные депутаты могут рассмотреть 60-70 ключевых законопроектов. Также на первом заседании нардепы планируют подписать коалиционное соглашение.
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