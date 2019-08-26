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      У Зеленського прокоментували підготовку законопроекту про зменшення кількості нардепів

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      У президента підтвердили підготовку закону про скорочення числа нардепів
      У президента підтвердили підготовку закону про скорочення числа нардепів / Shutterstock

      Президентська партія "Слуга народу" наразі активно працює над низкою законопроектів. Зокрема – тим, що передбачає зменшення кількості народних депутатів.

      У політичній силі вкотре підтвердили намір внести численні зміни у Конституцію, про це заявив представник президента у ВР та майбутній нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук, пише "РБК-Україна".

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      Стефанчук додав, що усі ці зміни відповідають програми партії. Зокрема – і скорочення кількості народних депутатів.

      Ми це обіцяли, і ми це виконаємо. Ми обіцяли і питання скорочення депутатів, ми обіцяли скасування депутатської недоторканності,
      – додав він.

      Водночас Стефанчук наголосив, що законопроект про зняття депутатської недоторканності № 7203 зможе отримати необхідну конституційну більшість голосів депутатів.

      "Безумовно, ми розуміємо, що для першого етапу – ми впораємося своїми голосами. 226 голосів – і ми відправляємо в КСУ. Звичайно, коли ми говоримо про питання недоторканності, то ми хочемо найближчим часом провести його і в остаточній редакції. Але для цього потрібно 300 голосів", – пояснив представник президента у Верховній Раді.

      При цьому він висловив сподівання, що партії "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" не відмовляться від підтримки законопроекту.

      Перше засідання Верховної Ради нового скликання відбудеться 29 серпня. Під час нього  новообрані депутати можуть розглянути 60 – 70 ключових законопроектів. Такж на першому засіданні нардепи планують підписати коаліційну угоду.

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      Теги: Новини України Новини політики Руслан Стефанчук Верховна Рада Слуга народу Законодавство
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