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      Відома волонтерка очолить комісію з питань ветеранів у Раді

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      Волонтерка Яна Зінкевич очолить комісію з питань ветеранів у ВР
      Волонтерка Яна Зінкевич очолить комісію з питань ветеранів у ВР / Фото з Facebook

      Волонтерка та новообрана народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич очолить Тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів у Верховній Раді ІХ скликання.

      Голова партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов зауважив, що рішення є попереднім та обговорювалося на засіданні підготовчої групи щодо роботи нового парламенту.

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      Підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення Тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівництвом було одноголосно обрано представника "Європейської солідарності" Яну Зінкевич. Це позитивне рішення,
      – заявив Герасимов.

      За його словами, сворення цього комітету є необхідним, демонструє повагу до ветеранів та дозволить детально, ефективно опрацьовувати важливі питання. 

      Зауважимо, у комітеті соціальної політики та захисту прав ветеранів у Верховній Раді працюватиме 10 депутатів.

      Хто така Яна Зінкевич? Легендарна волонтерка, засновниця і командирка медичного батальйону "Госпітальєри", начальниця Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої армії.

      За допомогу українським військовим та порятунок сотень бійців відзначена низкою нагород: Орденом за заслуги 3 ступеня, Орденом за спасіння життя, Пам'ятним знаком за воїнську доблесть та званням "Народний героя України".

      Пройшла до Верховної Ради під 7-м номером у списку партії "Європейська солідарність".

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      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Артур Герасимов Європейська солідарність Волонтери Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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