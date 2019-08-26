Відома волонтерка очолить комісію з питань ветеранів у Раді

Волонтерка та новообрана народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Яна Зінкевич очолить Тимчасову спеціальну комісію з питань ветеранів у Верховній Раді ІХ скликання.

Голова партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов зауважив, що рішення є попереднім та обговорювалося на засіданні підготовчої групи щодо роботи нового парламенту.

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Підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення Тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Її керівництвом було одноголосно обрано представника "Європейської солідарності" Яну Зінкевич. Це позитивне рішення,

– заявив Герасимов.

За його словами, сворення цього комітету є необхідним, демонструє повагу до ветеранів та дозволить детально, ефективно опрацьовувати важливі питання.

Зауважимо, у комітеті соціальної політики та захисту прав ветеранів у Верховній Раді працюватиме 10 депутатів.

Хто така Яна Зінкевич? Легендарна волонтерка, засновниця і командирка медичного батальйону "Госпітальєри", начальниця Медичного управління і реабілітації бійців Української Добровольчої армії.



За допомогу українським військовим та порятунок сотень бійців відзначена низкою нагород: Орденом за заслуги 3 ступеня, Орденом за спасіння життя, Пам'ятним знаком за воїнську доблесть та званням "Народний героя України".



Пройшла до Верховної Ради під 7-м номером у списку партії "Європейська солідарність".