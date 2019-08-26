Известная волонтер возглавит комиссию по вопросам ветеранов в Раде

Волонтер и новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич возглавит Временную специальную комиссию по вопросам ветеранов в Верховной Раде IX созыва.

Председатель Партии "европейская солидарность" Артур Герасимов отметил, что решение является предварительным и обсуждалось на заседании подготовительной группы по работе нового парламента.

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Подготовительная подгруппа предварительно проголосовала за создание Временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководством была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич. Это положительное решение,

– заявил Герасимов.

По его словам, создание этого комитета является необходимым, демонстрирует уважение к ветеранам и позволит детально, эффективно обрабатывать важные вопросы.

Отметим, в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов в Верховной Раде будет работать 10 депутатов.

Кто такая Яна Зинкевич?

Легендарная волонтер, основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры", начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой армии.



За помощь украинским военным и спасение сотен бойцов отмечена рядом наград: Орденом за заслуги 3 степени, Орденом за спасение жизни, Памятным знаком "за воинскую доблесть" и званием "Народный герой Украины".



Прошла в Верховную Раду под 7-м номером в списке партии "Европейская солидарность".



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