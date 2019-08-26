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      Известная волонтер возглавит комиссию по вопросам ветеранов в Раде

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      Волонтер Яна Зинкевич возглавит комиссию по вопросам ветеранов в ВР
      Волонтер Яна Зинкевич возглавит комиссию по вопросам ветеранов в ВР / Фото с Facebook

      Волонтер и новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич возглавит Временную специальную комиссию по вопросам ветеранов в Верховной Раде IX созыва.

      Председатель Партии "европейская солидарность" Артур Герасимов отметил, что решение является предварительным и обсуждалось на заседании подготовительной группы по работе нового парламента.

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      Подготовительная подгруппа предварительно проголосовала за создание Временной специальной комиссии по вопросам ветеранов. Ее руководством была единогласно избрана представитель "Европейской солидарности" Яна Зинкевич. Это положительное решение,
      – заявил Герасимов.

      По его словам, создание этого комитета является необходимым, демонстрирует уважение к ветеранам и позволит детально, эффективно обрабатывать важные вопросы.

      Отметим, в комитете социальной политики и защиты прав ветеранов в Верховной Раде будет работать 10 депутатов.

      Кто такая Яна Зинкевич?
      Легендарная волонтер, основательница и командир медицинского батальона "Госпитальеры", начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой армии.

      За помощь украинским военным и спасение сотен бойцов отмечена рядом наград: Орденом за заслуги 3 степени, Орденом за спасение жизни, Памятным знаком "за воинскую доблесть" и званием "Народный герой Украины".

      Прошла в Верховную Раду под 7-м номером в списке партии "Европейская солидарность".

      розміщення нардепів у верховній раді
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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Европейская солидарность Артур Герасимов Война на Донбассе Волонтеры
      Источник: 24 Канал
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