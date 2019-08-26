Назвали наиболее вероятный состав коалиция в новой Верховной Раде

Сегодня все идет к тому, что коалицию в Верховной Раде IX составят президентская партии "Слуга народа", которая имеет больше всего представителей, а также "Голос" и "Батькивщина". В частности, сейчас эти политсилы очень тесно сотрудничают.

Как отметил представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов, на заседании подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины ІХ созыва можно было увидеть прообраз новой коалиции.

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"И мы четко сейчас это видим, что это будет "Слуга народа", как на меня, "Голос" и "Батькивщина". Одно дело – это политические заявления во время эфиров, а другое дело – это когда конкретные шаги подтверждают или не подтверждают определенные действия", – отметил политик.

По его словам, когда монобольшинство (монобольшинство в Раде получит "Слуга народа", а именно 254 места – 24 канал) распределялл должности среди фракций, в частности оппозиционных, оказалось, что некоторые из них – совсем не оппозиционные.

Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений и всего прочего между "Голосом", "Слугой народа" и "Батькивщиной". Это мы увидели в предыдущих решениях,

– добавил Герасимов.

Кроме того, он рассказал и о некоторых позитивных моментах, которые обсудили избранные депутаты. Это, в частности возможность направлять в определенные комитеты по два представителя даже от оппозиционных фракций.

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Также, по его словам, открытое голосование по обсужденным позициям состоится во вторник, 27 августа.

Ранее лидер "Слуги народа" и главный претендент на пост спикера Дмитрий Разумков заявлял, что коалицию должны сформировать на первом заседании Верховной рады, которое пройдет 29 августа. Позже эта коалиция и должна определить, кто будет входить в состав нового правительства.



Какие партии прошли в Верховную Раду IX созыва и сколько мест они там займут / Инфографика 24 канала

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