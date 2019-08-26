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      Назвали наиболее вероятный состав коалиция в новой Верховной Раде

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      Герасимов, заявил, что уже сейчас можно увидеть прообраз коалиции в новой Раде
      Герасимов, заявил, что уже сейчас можно увидеть прообраз коалиции в новой Раде / 24 канал

      Сегодня все идет к тому, что коалицию в Верховной Раде IX составят президентская партии "Слуга народа", которая имеет больше всего представителей, а также "Голос" и "Батькивщина". В частности, сейчас эти политсилы очень тесно сотрудничают.

      Как отметил представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов, на заседании подготовительной группы по работе Верховной Рады Украины ІХ созыва можно было увидеть прообраз новой коалиции.

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      "И мы четко сейчас это видим, что это будет "Слуга народа", как на меня, "Голос" и "Батькивщина". Одно дело – это политические заявления во время эфиров, а другое дело – это когда конкретные шаги подтверждают или не подтверждают определенные действия", – отметил политик.

      По его словам, когда монобольшинство (монобольшинство в Раде получит "Слуга народа", а именно 254 места – 24 канал) распределялл должности среди фракций, в частности оппозиционных, оказалось, что некоторые из них – совсем не оппозиционные.

      Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений и всего прочего между "Голосом", "Слугой народа" и "Батькивщиной". Это мы увидели в предыдущих решениях,
      – добавил Герасимов.

      Кроме того, он рассказал и о некоторых позитивных моментах, которые обсудили избранные депутаты. Это, в частности возможность направлять в определенные комитеты по два представителя даже от оппозиционных фракций.

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      Также, по его словам, открытое голосование по обсужденным позициям состоится во вторник, 27 августа.

      Ранее лидер "Слуги народа" и главный претендент на пост спикера Дмитрий Разумков заявлял, что коалицию должны сформировать на первом заседании Верховной рады, которое пройдет 29 августа. Позже эта коалиция и должна определить, кто будет входить в состав нового правительства.

       

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      Какие партии прошли в Верховную Раду IX созыва и сколько мест они там займут / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Европейская солидарность Партия Голос ВО Батькивщина Артур Герасимов Коалиция
      Источник: 24 канал
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