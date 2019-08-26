Зеленский о новой Раде: У нас есть план на первые недели

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что его команда имеет план относительно первых недель работы новой Верховной Рады.

Как подчеркнул гарант во время общения с журналистами, касается этот план законопроектов и должностей, а отвечает за него действующий представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

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В то же время Зеленский отметил, что не помнит, какие вопросы будет рассматривать Верховная Рада в первый свой день. Между тем, кто и на какую должность претендует, он помнит хорошо. Правда, президент не назвал ни одного имени.

По его словам, решение относительно будущего премьера должны принять в течение текущей недели (с 26 августа по 1 сентября).

"Что касается министра финансов, то мы имеем три позиции – три человека, и все трое очень хорошие. В частности, на эту должность претендует и действующая глава Министерства финансов Оксана Маркарова", – добавил гарант.

Больше деталей Зеленский не сообщил, но пообещал выйти на пресс-конференцию после назначения правительства в сентябре.

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Добавим, что касается Оксаны Маркаровой, то ранее будущий лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что она имеет больше всего шансов сохранить свою должность.

Оксана Маркарова возглавила Министерство финансов 22 ноября 2018 года. До этого она исполняла обязанности руководителя ведомства вместо уволенного Александра Данилюка, который сейчас является секретарем СНБО. Подробнее с биографией Оксаны Маркаровой Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Первое заседание Верховной Рады IX созыва пройдет 29 августа, и будет оно торжественным. Открыть его должен глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. К слову, эта политсила будет иметь в новом парламенте монобольшинство, а именно 254 представителя из 450 возможных. Правда, 26 мест будут пустыми, поскольку их должны были занять победители мажоритарных округов на ныне оккупированных Россией территориях – в Крыму, а также на Донетчине и Луганщине. Вероятнее всего, новым спикером станет Дмитрий Разумков, а первым вице-спикером – Руслан Стефанчук. В частности, эти фамилии выдвинула "Слуга народа".



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Ранее Давид Арахамия заявлял, что уже 29 августа на первом заседании объявят имя нового премьера. Впоследствии Дмитрий Разумков отметил, что новое правительство сформируют только после того, как будет создана коалиция в парламенте, и это состоится 29 августа.

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Также Арахамия сообщил, что в новом Кабмине не будет квот, то есть не важно, представителем какой партии будет министр, главное – чтобы профессионал.