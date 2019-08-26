10:43
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Зеленский о новой Раде: У нас есть план на первые недели

      270 Читати новину українською
      Зеленский обнародовал некоторые детали относительно работы новой Рады
      Зеленский обнародовал некоторые детали относительно работы новой Рады / Пресс-служба Владимира Зеленского

      Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что его команда имеет план относительно первых недель работы новой Верховной Рады.

      Как подчеркнул гарант во время общения с журналистами, касается этот план законопроектов и должностей, а отвечает за него действующий представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

      Важно! Новое правительство: Кто может стать премьером, министром финансов и какую должность получит Аваков

      В то же время Зеленский отметил, что не помнит, какие вопросы будет рассматривать Верховная Рада в первый свой день. Между тем, кто и на какую должность претендует, он помнит хорошо. Правда, президент не назвал ни одного имени.

      По его словам, решение относительно будущего премьера должны принять в течение текущей недели (с 26 августа по 1 сентября).

      "Что касается министра финансов, то мы имеем три позиции – три человека, и все трое очень хорошие. В частности, на эту должность претендует и действующая глава Министерства финансов Оксана Маркарова", – добавил гарант.

      Больше деталей Зеленский не сообщил, но пообещал выйти на пресс-конференцию после назначения правительства в сентябре.

      Комментарий Зеленского относительно новой Рады: смотрите видео с 56 секунды

      Добавим, что касается Оксаны Маркаровой, то ранее будущий лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что она имеет больше всего шансов сохранить свою должность.

      Оксана Маркарова возглавила Министерство финансов 22 ноября 2018 года. До этого она исполняла обязанности руководителя ведомства вместо уволенного Александра Данилюка, который сейчас является секретарем СНБО. Подробнее с биографией Оксаны Маркаровой Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

      Первое заседание Верховной Рады IX созыва пройдет 29 августа, и будет оно торжественным. Открыть его должен глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. К слову, эта политсила будет иметь в новом парламенте монобольшинство, а именно 254 представителя из 450 возможных. Правда, 26 мест будут пустыми, поскольку их должны были занять победители мажоритарных округов на ныне оккупированных Россией территориях – в Крыму, а также на Донетчине и Луганщине. Вероятнее всего, новым спикером станет Дмитрий Разумков, а первым вице-спикером – Руслан Стефанчук. В частности, эти фамилии выдвинула "Слуга народа".

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
      Сколько мест в парламенте получат другие партии-победители на внеочередных парламенстьких выборах / Инфографика 24 канала

      Ранее Давид Арахамия заявлял, что уже 29 августа на первом заседании объявят имя нового премьера. Впоследствии Дмитрий Разумков отметил, что новое правительство сформируют только после того, как будет создана коалиция в парламенте, и это состоится 29 августа.

      Обратите внимание! Мне нравятся два кандидата, – Зеленский о будущем премьере

      Также Арахамия сообщил, что в новом Кабмине не будет квот, то есть не важно, представителем какой партии будет министр, главное – чтобы профессионал.

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О ВЕРХОВНОЙ РАДЕ IX СОЗЫВА:
      •  
      blog_ava
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня
      765
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Верховная Рада Кабинет Министров Украины Новости политики Президент Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      сегодня , 10:40 "Старі" обличчя в новому уряді – чому їх залишить Зеленський
      Наталя Ромашова 17
      Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      сегодня , 10:09 Львов или Чернигов: как хорошо вы знаете Украину – тест
      765
      В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      сегодня , 08:40 В России заговорили об угрозе с Востока: что это значит?
      Злой Одессит 2448
      Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      сегодня , 00:36 Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      211
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 августа , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3674
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук