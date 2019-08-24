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      Мне нравятся два кандидата, – Зеленский о будущем премьере

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президенту Зеленскому импонируют два человека, которые вскоре могут возглавить правительство. Кто именно – тайна, однако решение о представлении кандидатуры в Раду глава государства хочет принять уже на следующей неделе.

      По его словам, новый премьер должен быть готовым к решению проблем в экономике. Кроме того, он должен прийти с моделью, со своими людьми и сроками реформ. Об этом Зеленский рассказал в комментарии "Левому берегу" во время неформального празднования Дня Независимости в Мариинском дворце.

      Актуально: Кто заменит Гройсмана на посту премьера: мнение эксперта

      Я должен принять решение (относительно премьера – 24 канал) на этой неделе, некуда тянуть. Скажу честно: мне нравятся несколько людей. Не скажу кто, но их двое,
      – подчеркнул гарант.

      Зеленский добавил: кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

      "Задача – показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", – сказал президент.

      Зеленский о будущем премьере: видео

      На вопрос, останется ли в новом кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил : "Не знаю".

       

      Как в Украине выбирают премьера?Премьер-министра Украины назначает на должность Верховная Рада Украины по представлению президента. Представление о назначении парламентом премьера гарант вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде. Срок передачи представления – не позднее чем на пятнадцатый день после поступления предложения относительно премьера от коалиции.

      За главу правительства народные депутаты голосуют в поименном режиме. В случае отклонения парламентом кандидатуры на должность премьер-министра Украины гарант вносит на рассмотрение новое представление.

      Внимание! Первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 29 августа. На нем нардепы планируют подписать коалиционное соглашение. Кроме того, депутаты должны проголосовать за окончательный состав президиума. Должность главы парламента и первого заместителя предварительно разделят между собой Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Коалиция Верховная Рада
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