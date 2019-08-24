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      Мені подобаються два кандидати, – Зеленський про майбутнього прем’єра

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президенту Зеленському імпонують двоє людей, які вже невдовзі можуть очолити уряд. Хто саме – таємниця, проте рішення щодо подання кандидатури в Раду глава держави хоче прийняти вже наступного тижня.

      За його словами новий прем’єр повинен бути готовим до вирішення проблем в економіці. Окрім того, він має прийти з моделлю, зі своїми людьми й термінами реформ. Про це Зеленський розповів в коментарі "Лівому берегу" під час неформального святкування Дня Незалежності у Маріїнському палаці.

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      Я маю прийняти рішення (щодо прем’єра – 24 канал) на цьому тижні, немає куди тягнути. Скажу чесно: мені подобаються декілька людей. Не скажу хто, але їх двоє,
      – наголосив гарант.

      Зеленський додав: кандидат в прем'єри повинен буде представити людей, яких він хоче бачити серед членів уряду.

      "Завдання – показати структуру з людьми і програмою. Природно, вони ж не можуть сказати: я б хотів Ілона Маска на міністра інфраструктури. Ми б всі хотіли. Але щоб мені когось пропонувати, бо вони розуміють, що ми товариші предметні, напевно, з кимось поговорити ", – сказав президент.

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      На відповідь, чи залишиться в новому Кабміні Арсен Аваков, Зеленський відповів: "Не знаю".

       

      Як в Україні обирають прем’єра? Прем'єр-міністра України призначає на посаду Верховна Рада України за поданням президента. Подання про призначення парламентом прем’єра гарант вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді. Строк передачі подання – не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження пропозиції щодо прем’єра від коаліції.

      За главу уряду народні депутати голосують у поіменному режимі. У разі відхилення парламентом кандидатури на посаду прем'єр-міністра України гарант вносить на розгляд нове подання.

      Увага! Перше засідання Верховної Ради 9 скликання відбудеться 29 серпня. На ньому нардепи планують підписати коаліційну угоду. Окрім того, депутати мають проголосувати за остаточний склад президії. Посаду голови парламенту і першого заступника попередньо розділять між собою Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Верховна Рада Коаліція
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