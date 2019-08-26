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      Зеленський про нову Раду: У нас є план на перші тижні

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      Зеленський оприлюднив деякі деталі щодо роботи нової Ради
      Зеленський оприлюднив деякі деталі щодо роботи нової Ради / Прес-служба Володимира Зеленського

      Президент України Володимир Зеленський переконує, що його команда має план щодо перших тижнів роботи нової Верховної Ради.

      Як підкреслив гарант під час спілкування з журналістами, стосується цей план законопроектів і посад, а відповідає за нього чинний представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

      Важливо! Новий уряд: Хто може стати прем'єром, міністром фінансів та яку посаду отримає Аваков

      Водночас Зеленський зауважив, що не пам’ятає, які питання розглядатиме Верховна Рада у перший свій день. Натомість, хто та на яку посаду претендує, він пам’ятає добре. Щоправда, президент не назвав жодного імені.

      За його словами, рішення щодо майбутнього прем’єра мають ухвалити упродовж поточного тижня (з 26 серпня по 1 вересня).

      "Щодо міністра фінансів, то ми маємо три позиції – три людини, і всі троє дуже добрими. Зокрема, на цю посаду претендує і чинна осільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова", – додав гарант.

      Більше деталей Зеленський не повідомив, але пообіцяв вийти на прес-конференцію після призначення уряду у вересні.

      Коментар Зеленського щодо нової Ради: дивіться відео з 56 секунди

      Додамо, щодо Оксани Маркарової, то раніше майбутній лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що вона має найбільше шансів зберегти свою посаду

      Оксана Маркарова очолила Міністерство фінансів 22 листопада 2018 року. До цього вона виконувала обов’язки очільника відомтсва замість звільненого Олександра Данилюка, який нині є секретарем РНБО. Детальніше з біографією Оксани Маркарової Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

      Перше засідання Верховної Ради IX скликання пройде 29 серпня та буде воно урочистим. Відкрити його має голова пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков. До слова, ця політсила матиме у новому парламенті монобільшість, а саме 254 представники з 450 можливих. Щоправда, 26 місць будуть порожніми, оскільки їх мали зайняти переможці мажоритарних округів на нині окупованих Росією територіях – у Криму, а також на Донеччині та Луганщині. Найімовірніше, новим спікером стане Дмитро Разумков, а першим віце-спікером – Руслан Стефанчук. Зокрема, ці прізвища висунула "Слуга народу".

      скільки місць у раді отримають партій переможці виборів до ради
      Скільки місць у парламенті отримають інші партії-переможці на позачергових параламенстьких виборах / Інфографіка 24 каналу

      Раніше Давид Арахамія заявляв, що вже 29 серпня на першому засіданні оголосять ім’я нового прем’єра. Згодом Дмитро Разумков наголосив, що новий уряд сформують лише після того, як буде створено коаліцію у парламенті, і це не відбудеться 29 серпня.

      Зверніть увагу! Мені подобаються два кандидати, – Зеленський про майбутнього прем’єра

      Також Арахамія повідомив, що у новому Кабміні не буде квот, тобто не важливо, представником якої партії буде міністр, головне – щоб професіонал.

      що ще відомо про верховну раду IX скликання:
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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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