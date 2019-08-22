Скільки комітетів у Раді хоче очолити "Слуга народу": заява Стефанчука

Президентська партія "Слуга народу", яка отримала найбільше місць у новообраному парламенті, хоче очолити 21 комітет з 23 у Верховній Раді ІХ скликання.

Майбутній народний депутат від "Слуги народу" та представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук зауважив, що кожна партія має бути пропорційно представлена у комітетах.

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Те, на що ми претендуємо, ми вже визначили. Якщо не помиляюся, це 21 комітет, де ми хотіли б головувати і взяти двох звичайних перших заступників. А за іншими – перший заступник і секретар – ми готові передати на вирішення нашим колегам. Два або три комітети ми передамо іншим для головування,

– сказав Стефанчук.

У кожному комітеті є 5 керівних посад: голова комітету, перший заступник, секретар і два заступники голови комітету. За словами політика, вони мають бути розподілені між партіями за квотним режимом.

"Ми почали цю дискусію, але кожен себе бачить на посаді керівника чи першого заступника. Тому ми вирішили простіше – своїх 60% забираємо, а ви (інші партії, – 24 канал) беріть діліться самі, якщо ви не можете знайти спільної мови", – наголосив майбутній нардеп.

Сам Стефанчук відзначив, що хоче очолити комітет свободи слова, прав людини, пов'язаний з Донбасом та Кримом, можливо, ще комітет молоді та спорту, а також обійняти посаду другого віце-спікера.

Що відомо про комітети Верховної Ради IX скликання?Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, який утворюється з-поміж народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, які належать до повноважень Верховної Ради України та виконують контрольні функції.



Кількість комітетів та їх назви вже відомі. Партія "Слуга народу" планує зберегти більшість у всіх комітетах. Представникам "ОПЗЖ" дістанеться від 1 до 3 місць у кожному комітеті, а "Батьківщині" та "Європейській Солідарності" – по 1-2 місця. Партія Вакарчука "Голос" також матиме по 1-2 місця, проте не матиме представників у 6 комітетах.



У комітетах працюватимуть від 1 до 5 позафракційних нардепів, проте їх представників не буде у комітетах з питань євроінтеграції та свободи слова. Та й у цих двох комітетах буде найменше нардепів – по 7.



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