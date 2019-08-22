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      Сколько комитетов в Раде хочет возглавить "Слуга народа": заявление Стефанчука

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      Президентская партия "Слуга народа", которая получила больше всего мест в новоизбранном парламенте, хочет возглавить 21 комитет из 23 в Верховной Раде IX созыва.

      Будущий народный депутат от "Слуги народа" и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что каждая партия должна быть пропорционально представлена в комитетах.

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      То, на что мы претендуем, мы уже определили. Если не ошибаюсь, это 21 комитет, где мы хотели бы председательствовать и взять двух обычных первых заместителей. А по другим первый заместитель и секретарь-Мы готовы передать на решение нашим коллегам. Два или три комитета мы передадим другим для председательства,
      – сказал Стефанчук.

      В каждом комитете есть 5 руководящих должностей: председатель комитета, первый заместитель, секретарь и два заместителя председателя комитета. По словам политика, они должны быть распределены между партиями по квотным режимом.

      "Мы начали эту дискуссию, но каждый себя видит на должности руководителя или первого заместителя. Поэтому мы решили проще – своих 60% забираем, а вы (другие партии – 24 канал) берите делитесь сами, если вы не можете найти общего языка", – подчеркнул будущий нардеп.

      Сам Стефанчук отметил, что хочет возглавить комитет свободы слова, прав человека, связанный с Донбассом и Крымом, возможно, еще комитет молодежи и спорта, а также занять должность второго вице-спикера.

      Что известно о комитетах Верховной Рады IX созыва?
      Комитет Верховной Рады Украины – это парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к полномочиям Верховной Рады Украины и выполняют контрольные функции.

      Количество комитетов и их названия уже известны. Партия "Слуга народа" планирует сохранить большинство во всех комитетах. Представителям "ОПЗЖ" достанется от 1 до 3 мест в каждом комитете, а "Родине" и "Европейской Солидарности" – по 1-2 места. Партия Вакарчука "Голос" также будет иметь по 1-2 места, однако не будет иметь представителей в 6 комитетах.

      В комитетах будут работать от 1 до 5 внефракционных нардепов, однако их представителей не будет в комитетах по вопросам евроинтеграции и свободы слова. Да и в этих двух комитетах будет меньше нардепов – по 7.

      розміщення нардепів у верховній раді
      Как разместят фракции в Верховной Раде / инфографика 24 канал

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Руслан Стефанчук
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