Хто з міністрів має шанси працювати в новому уряді: у Зеленського дали відповідь

У новому Кабміні найбільше шансів зберегти свою посаду має міністр фінансів Оксана Маркарова. Також обговорюють кандидатури глави МВС Арсена Авакова та міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Окрім Маркарової, Авакова та Супрун йдуть консультації щодо інших міністрів, які можуть залишитись на посаді. Їх розглядають разом із новими кандидатами, сказав народний депутат від "Слуги народу" Давід Арахамія в ефірі каналу "НАШ".

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Також політик сказав, що президент вже визначився щодо кандидатури нового міністра закордонних справ, проте його ім'я називати не можна, оскільки це мають зробити безпосередньо в Офісі Президента. Що стосується міністра оборони, також є певна невизначеність. Арахамія зазначив, що шорт-лист щодо цієї посади ще продовжує наповнюватись.

Журналісти запитали, чи є у шорт-листі на посаду міністра оборони Арсен Аваков. Депутат відповів, що його кандидатуру не розглядають.

Експерт Андрій Юсов у коментарі 24 каналу сказав, що однозначно позбудуться своїх посад в уряді Андрій Рева, Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Насалик, Євген Нищук, Павло Клімкін, Степан Полторак, Павло Петренко. Всі віце-прем'єри разом з В'ячеславом Кириленком, Павлом Розенком та Степаном Кубівим також залишать свої кабінети.

Раніше Давид Арахамія заявив, що безліч представників політичних партій відмовилися пропонувати кандидатів на посади міністрів у новому уряді. Йому нібито відповідають, що не хочуть брати на себе відповідальність. Політсилам із такою позицією він сказав "іти лісом".

Також він казав, що ім'я нового прем'єра країна дізнається вже 29 серпня.



Процедура призначення урядовців / Інфографіка 24 каналу