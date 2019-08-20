20:38
20 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Флешмоб про секс з Лукашенком. Безпілотний катафалк у РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 19 серпня
      Вєсті.UA: Гройсман вступає в команду Зеленського. Радикальне "ніт" від Луценка
      Вєсті.UA
      20:07, сьогодні
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Хто з міністрів може залишитись у новому уряді

      1719 Читать новость на русском
      Хто залишиться в кабінеті міністрів – чи буде Аваков міністром
      Хто залишиться в Кабінеті Міністрів / Колаж 24 каналу

      Рада в перші ж дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу – заявив представник президента в уряді Андрій Герус. Він зауважив, що головні кандидати на посади прем'єра та міністрів уже визначені. Щоправда, Герус не захотів називати прізвища, бо це може підняти занадто бурхливе обговорення, яке не завжди конструктивне. Чи мають шанси нинішні урядовці залишитись на посадах – в матеріалі 24 каналу.

      Супрун: бути чи не бути

      Коли заходить мова про членів уряду, які можуть залишитись на своїх посадах, експерти одразу називають двох міністрів – Уляну Супрун та Арсена Авакова.

      Триває активна лобістська кампанія як громадська, так і за підтримки західних партнерів, стосовно Супрун. Щодо неї, вірогідніше за все, буде компромісне рішення: призначать нову людину, яка б не конфліктувала з її політикою,
      – вважає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

      Джерела політтехнолога Олега Постернака як в Офісі Президента, так і серед більшості депутатів від "Слуги народу", дотичних до президента, розповідають, що на Володимира Зеленського чиниться шалений міжнародний тиск, аби на посаді залишилась Супрун.

      Прогноз: Новий уряд: коли і як Україні оберуть міністрів

      Водночас, не всі депутати монобільшості "Слуги народу" в захваті від її кандидатури. Відставка нинішньої очільниці МОЗу додала б, зокрема, й електоральних балів до рейтингу Володимира Зеленського.

      Чого чекати від нового уряду, дивіться тут:

      Ми робили фокус-групи (не для публікацій), але можу сказати – Супрун користується шаленим антирейтингом. Не йдеться про якість проведеної медреформи, а саме про особистість міністра, яка своєю поведінкою збурює негативне сприйняття медичної реформи,
      – розповідає Олег Постернак.

      Водночас, експерт говорить, що, можливо, певні заходи, які було проведено після старту медреформи у 2016 році, були правильними і розумними, і зараз вже почали давати позитивні результати. Тому нинішня команда МОЗу може залишитись. Адже "Слуга народу" декларує продовження медичної реформи, наступний етап якої – запровадження медичного страхування. Щоправда, це не питання цього року. За інформацією Олега Постернака, зараз така ситуація, що Уляна Супрун залишиться на посаді 50% на 50%.

      До речі: З якими проблемами зіткнуться нові парламент та уряд

      На відставку Супрун впливають такі фактори як міжнародний тиск і бажання електорально "нагрітись" на її звільненні. 

      "За" і "проти" голови МВС

      Відкрите питання і щодо відставки Арсена Авакова. Розглядається можливість його призначення віце-прем'єром з питань координації правоохоронних органів. Водночас, потрібно розуміти, що віце-прем'єр не є міністром, тому він позбудеться керівництва відомством і, відповідно, впливу на найсерйозніший орган – Нацполіцію та Нацгвардію, яка контролюється через систему МВС. Діалог з Арсеном Аваковим – одна з причин, через яку наразі гальмується повна комплектація майбутнього ряду.

      Арсен Аваков, міністр МВС
       Арсен Аваков має шанси залишитись на посаді / Фото GettyImages

      На думку Олега Постернака, Арсен Аваков погодиться на посаду віце-прем'єра за умови, що залишиться очільником МВС. Теоретично вони можуть домовитись, адже команда Володимира Зеленського в боргу перед ним за відносно спокійне проходження парламентської та президентської кампанії.

      Заява Разумкова: Чому влада не озвучує прізвища кандидатів у міністри оборони

      Для нинішнього голови МВС принциповими є питання перебування у владі. Йдеться не лише про важелі впливу, а й визнання його попередньої роботи задовільною та ефективною. Тим паче, що він доклав чимало зусиль, за його інтерпретацією, щоб президентські та парламентські вибори відбулись чесно,
      – додає Юсов.

      Також він вважає: якщо Авакова позбавлять посади міністра, тоді з'явиться можливість перезавантажити реформу правоохоронних органів, яка пробуксовує. Натомість, якщо він залишиться на своїй посаді – це свідчитиме, що зміни стосуються не всіх, відповідно, старі політичні практики залишаються. Компромісне рішення і по Авакову теоретично можливе.


      Процедура призначення урядовців / Інфографіка 24 каналу

      Має шанси залишитись в новому уряді й Міністр фінансів Оксана Маркарова. Натомість, однозначно позбудуться своїх посад – Андрій Рева, Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Насалик, Євген Нищук, Павло Клімкін, Степан Полторак, Павло Петренко. Всі віце-прем'єри разом з В'ячеславом Кириленком, Павлом Розенком та Степаном Кубівим також залишать свої кабінети.

      Загалом, на думку експертів, уряд потрібно оновлювати.

      blog_ava
      Mercedes розірвав дівчину на шматки: 18+ фото та відео моторошної ДТП біля Академмістечка
      сьогодні
      7545
      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Міністерство фінансів України Новини політики Слуга народу Публікації Статті Новий Уряд Арсен Аваков Уляна Супрун Оксана Маркарова Міністерство внутрішніх справ Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      сьогодні , 20:30 Куди літає Ryanair з України: найдешевші квитки та нові рейси
      121
      Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
      сьогодні , 20:00 Як Україна, маючи потужну армію та ядерну зброю, на початку війни опинилася ні з чим
      Антон Голобородько 246
      Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      сьогодні , 19:35 Дует ANNA MARIA не може представляти Україну на конкурсі "Нова хвиля"
      Артем Овдієнко 518
      Хто з міністрів може залишитись у новому уряді
      сьогодні , 19:04 Хто з міністрів може залишитись у новому уряді
      Ірина Поліщук 1719
      Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?
      сьогодні , 18:00 Сто днів президента Зеленського: Які обіцянки президент встиг виконати?
      Інна Жолобович 1368
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук