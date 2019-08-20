Хто з міністрів може залишитись у новому уряді

Рада в перші ж дні своєї роботи сформує нову виконавчу владу – заявив представник президента в уряді Андрій Герус. Він зауважив, що головні кандидати на посади прем'єра та міністрів уже визначені. Щоправда, Герус не захотів називати прізвища, бо це може підняти занадто бурхливе обговорення, яке не завжди конструктивне. Чи мають шанси нинішні урядовці залишитись на посадах – в матеріалі 24 каналу.

Супрун: бути чи не бути

Коли заходить мова про членів уряду, які можуть залишитись на своїх посадах, експерти одразу називають двох міністрів – Уляну Супрун та Арсена Авакова.

Триває активна лобістська кампанія як громадська, так і за підтримки західних партнерів, стосовно Супрун. Щодо неї, вірогідніше за все, буде компромісне рішення: призначать нову людину, яка б не конфліктувала з її політикою,

– вважає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Джерела політтехнолога Олега Постернака як в Офісі Президента, так і серед більшості депутатів від "Слуги народу", дотичних до президента, розповідають, що на Володимира Зеленського чиниться шалений міжнародний тиск, аби на посаді залишилась Супрун.

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Водночас, не всі депутати монобільшості "Слуги народу" в захваті від її кандидатури. Відставка нинішньої очільниці МОЗу додала б, зокрема, й електоральних балів до рейтингу Володимира Зеленського.

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Ми робили фокус-групи (не для публікацій), але можу сказати – Супрун користується шаленим антирейтингом. Не йдеться про якість проведеної медреформи, а саме про особистість міністра, яка своєю поведінкою збурює негативне сприйняття медичної реформи,

– розповідає Олег Постернак.

Водночас, експерт говорить, що, можливо, певні заходи, які було проведено після старту медреформи у 2016 році, були правильними і розумними, і зараз вже почали давати позитивні результати. Тому нинішня команда МОЗу може залишитись. Адже "Слуга народу" декларує продовження медичної реформи, наступний етап якої – запровадження медичного страхування. Щоправда, це не питання цього року. За інформацією Олега Постернака, зараз така ситуація, що Уляна Супрун залишиться на посаді 50% на 50%.

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На відставку Супрун впливають такі фактори як міжнародний тиск і бажання електорально "нагрітись" на її звільненні.

"За" і "проти" голови МВС

Відкрите питання і щодо відставки Арсена Авакова. Розглядається можливість його призначення віце-прем'єром з питань координації правоохоронних органів. Водночас, потрібно розуміти, що віце-прем'єр не є міністром, тому він позбудеться керівництва відомством і, відповідно, впливу на найсерйозніший орган – Нацполіцію та Нацгвардію, яка контролюється через систему МВС. Діалог з Арсеном Аваковим – одна з причин, через яку наразі гальмується повна комплектація майбутнього ряду.



Арсен Аваков має шанси залишитись на посаді / Фото GettyImages

На думку Олега Постернака, Арсен Аваков погодиться на посаду віце-прем'єра за умови, що залишиться очільником МВС. Теоретично вони можуть домовитись, адже команда Володимира Зеленського в боргу перед ним за відносно спокійне проходження парламентської та президентської кампанії.

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Для нинішнього голови МВС принциповими є питання перебування у владі. Йдеться не лише про важелі впливу, а й визнання його попередньої роботи задовільною та ефективною. Тим паче, що він доклав чимало зусиль, за його інтерпретацією, щоб президентські та парламентські вибори відбулись чесно,

– додає Юсов.

Також він вважає: якщо Авакова позбавлять посади міністра, тоді з'явиться можливість перезавантажити реформу правоохоронних органів, яка пробуксовує. Натомість, якщо він залишиться на своїй посаді – це свідчитиме, що зміни стосуються не всіх, відповідно, старі політичні практики залишаються. Компромісне рішення і по Авакову теоретично можливе.



Процедура призначення урядовців / Інфографіка 24 каналу

Має шанси залишитись в новому уряді й Міністр фінансів Оксана Маркарова. Натомість, однозначно позбудуться своїх посад – Андрій Рева, Лілія Гриневич, Володимир Омелян, Ігор Насалик, Євген Нищук, Павло Клімкін, Степан Полторак, Павло Петренко. Всі віце-прем'єри разом з В'ячеславом Кириленком, Павлом Розенком та Степаном Кубівим також залишать свої кабінети.

Загалом, на думку експертів, уряд потрібно оновлювати.