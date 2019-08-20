Кто из министров может остаться в новом правительстве

Рада в первые дни своей работы сформирует новую исполнительную власть – заявил представитель президента в правительстве Андрей Герус. Он отметил, что главные кандидаты на должности премьера и министров уже определены. Правда, Герус не захотел называть фамилии, это может поднять слишком бурное обсуждение, не всегда конструктивное. Имеют ли шансы нынешние чиновники остаться на должностях?

Супрун: быть или не быть

Когда заходит речь о членах правительства, которые могут остаться на своих должностях, эксперты сразу называют двух министров – Ульяну Супрун и Арсена Авакова.

Продолжается активная лоббистская кампания как общественная, так и при поддержке западных партнеров в отношении Супрун. По отношению ней, вероятнее всего, будет компромиссное решение: назначат нового человека, который бы не конфликтовал с ее политикой,

– считает директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Источники политтехнолога Олега Постернака как в Офисе Президента, так и среди большинства депутатов от "Слуги народа", касающихся президента, рассказывают, что на Владимира Зеленского оказывается безумное международное давление, чтобы на посту осталась Супрун.

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В то же время, не все депутаты монобольшинства "Слуги народа" в восторге от ее кандидатуры. Отставка нынешней руководительницы Минздрава добавила бы в том числе и электоральных баллов в рейтинг Владимира Зеленского.

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Мы делали фокус-группы (не для публикации), но могу сказать – Супрун пользуется бешеным антирейтингом. Речь не идет о качестве проведенной медреформы, а именно о личности министра, которая своим поведением подогревает негативное восприятие медицинской реформы,

– рассказывает Олег Постернак.

В то же время, эксперт говорит, что, возможно, определенные меры, которые были проведены после старта медреформы в 2016 году, были правильными и разумными, и сейчас уже начали давать положительные результаты. Поэтому нынешняя команда Минздрава может остаться. Ведь "Слуга народа" декларирует продолжение медицинской реформы, следующий этап которой – внедрение медицинского страхования. Правда, это не вопрос этого года. По информации Олега Постернака, сейчас такая ситуация, что Ульяна Супрун останется на посту 50% на 50%.

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На отставку Супрун влияют такие факторы как международное давление и желание электорально "нагреться" на ее увольнении.

"За" и "против" главы МВД

Открытый вопрос и об отставке Арсена Авакова. Рассматривается возможность его назначения вице-премьером по вопросам координации правоохранительных органов. В то же время, нужно понимать, что вице-премьер не является министром, поэтому он лишится руководства ведомством и, соответственно, влияния на серьезный орган – Нацполицию и Нацгвардию, которая контролируется через систему МВД. Диалог с Арсеном Аваковым – одна из причин, по которой сейчас тормозится полная комплектация будущего ряда.



Арсен Аваков имеет шансы остаться в должности / Фото GettyImages

По мнению Олега Постернака, Арсен Аваков согласится на должность вице-премьера при условии, что останется главой МВД. Теоретически они могут договориться, ведь команда Владимира Зеленского в долгу перед ним за относительно спокойное прохождение парламентской и президентской кампании.

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Для нынешнего главы МВД принципиальными вопрос пребывания у власти. Речь идет не только о рычагах влияния, но и признании его предыдущей работы удовлетворительной и эффективной. Тем более, что он приложил немало усилий, по его интерпретации, чтобы президентские и парламентские выборы прошли честно,

– добавляет Юсов.

Также он считает, что если Авакова лишат должности министра, тогда появится возможность перезагрузить реформу правоохранительных органов, которая пробуксовывает. Зато, если он останется на своем посту – это будет свидетельствовать, что изменения касаются не всех, соответственно, старые политические практики остаются. Компромиссное решение и относительно Авакова теоретически возможно.



Процедура назначения чиновников / Инфографика 24 канала

Имеет шансы остаться в новом правительстве и Министр финансов Оксана Маркарова. Зато однозначно лишатся своих должностей – Андрей Рева, Лилия Гриневич, Владимир Омелян, Игорь Насалик, Евгений Нищук, Павел Климкин, Степан Полторак, Павел Петренко. Все вице-премьеры вместе с Вячеславом Кириленко, Павлом Розенко и Степаном Кубивым также покинут свои кабинеты.

В общем, по мнению экспертов, правительство нужно обновлять.