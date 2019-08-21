Хай ідуть лісом, – Арахамія про відмову партій надавати кандидатів в Кабмін

Новообраний депутат та один з лідерів партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що багато представників політичних партій відмовилися пропонувати кандидатів на посади міністрів у новому уряді.

Таку їх позицію він вважає політичною спекуляцією, про це він розповів журналістам 21 серпня.

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Політик розповів, що дзвонив представникам інших партій та питав, чи вони можуть надати свій шорт-лист нормальних кандидатів на посаду міністрів у новий Кабмін.

А вони відповідають: "Ми хочемо, щоб ви несли відповідальність. Ми не дамо." І от зараз скажіть, це продержавницька позиція? Це чисто політична спекуляція,

– переконаний Арахамія.

"Не хочу називати прізвищ, але якщо є така позиція, то нехай вони лісом всі йдуть", – наголосив він.

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Раніше Арахамія повідомив, що ім'я нового прем'єр-міністра України оголосять на першому засіданні нового парламенту 29 серпня. Крім цього, він зазначив, що у новому складі уряду "хтось залишиться" із попередніх міністрів. Але хто саме – сказати відмовився.

Хто такий Давид Арахамія?Український підприємець, громадський діяч і волонтер. Відомий під псевдо David Braun. Є одним із засновників міжнародної IT-компанії Template Monster. У 2016 році стартував його новий проект – конструктор сайтів Weblium. Із початком війни на Донбасі створив організацію "Народний проект". За перший рік волонтери зібрали близько 100 мільйонів гривень допомоги українським військовим.



У серпні 2014-го Арахамія став радником голови Миколаївської ОДА щодо волонтерства. Потім – уповноваженим міністра оборони з питань закупівель і, зрештою, його радником. Очолював "волонтерський десант" в Міноборони. Балотувався до парламенту від "Слуги народу" під четвертим номером у списку.