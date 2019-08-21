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      Пусть идут лесом, – Арахамия об отказе партий предоставлять кандидатов в Кабмин

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      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / ua.interfax.com.ua

      Новоизбранный депутат и один из лидеров партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что многие представители политических партий отказались предлагать кандидатов на должности министров в новом правительстве.

      Такую их позицию он считает политической спекуляцией, об этом он рассказал журналистам 21 августа.

      Интересно! Когда у "Укроборонпрома" появится новый руководитель: Арахамия назвал сроки

      Политик рассказал, что звонил представителям других партий и спрашивал, могут ли они предоставить свой шорт-лист нормальных кандидатов на должность министров в новый Кабмин.

      А они отвечают: "Мы хотим, чтобы вы несли ответственность. Мы не дадим". И вот теперь скажите, это прогосударственная позиция? Это чисто политическая спекуляция,
      – убежден Арахамия.

      "Не хочу называть фамилий, но если есть такая позиция, то пусть они лесом все идут", – подчеркнул он.

      Арахамия об отказе политсил предлагать кандидатов в правительство: смотрите видео

      Ранее Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины объявят на первом заседании нового парламента 29 августа. Кроме этого, он отметил, что в новом составе правительства "кто-то останется" из предыдущих министров. Но кто именно – сказать отказался.

      Кто такой Давид Арахамия?Украинский предприниматель, общественный деятель и волонтер. Известный под псевдонимом David Braun. Является одним из основателей международной IT-компании Template Monster. В 2016 году стартовал его новый проект – хостинг Weblium. С началом войны на Донбассе создал организацию "Народный проект". За первый год волонтеры собрали около 100 миллионов гривен помощи украинским военным.

      В августе 2014-го Арахамия стал советником председателя Николаевской ОГА относительно волонтерства. Затем – уполномоченным министра обороны по вопросам закупок и, наконец, его советником. Возглавлял "волонтерский десант" в Минобороны. Баллотировался в парламент от "Слуги народа" под четвертым номером в списке.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Кабинет Министров Украины Верховная Рада
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