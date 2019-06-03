У Зеленського розповіли про ідеологію "Слуги народу"

Координатор штабу "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповів про ідеологію партії, очільником якої є Президент України Володимир Зеленський.

У інтерв'ю журналісту 24 каналу Антону Голобородьку в програмі "Голобородько" він також розповів, чому виборці мають за них проголосувати.

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Ідеологія вашої партії. Говорили про те, що вона буде. Я розумію, що Дмитро Разумков завідує цим питанням. Проте, до чого ви схиляєтеся зараз і яка партія повинна бути в ідеологічному розумінні?

У нас про лібертаріанство жарти ходять. Руслан Стефанчук як наш ідеолог, він це бачить в такому терміні. Що за цим стоїть – у нас програма, з якою йшов Володимир Зеленський, вона досить зрозуміла, проста.



Руслан Стефанчук

В центрі має бути людина, а не держава. І навколо неї повинна компонуватися держава. Зараз у нас, у більшості, люди обслуговують державу – чиновницький апарат, процеси, стосунки, взаємодія, процеси. Навіть якійсь елементарні речі – податкове навантаження. Це все треба переосмислити, поставити в центр людину, і входячи з її інтересів, далі напрацьовувати пакет рішень.

Чому виборці повинні проголосувати за вас особисто і за "Слугу народу"?

Тому що ми несемо зміни. За нас повинні проголосувати, бо це третій тур виборів.

Давайте так на це подивимося. У першому турі ми перемогли, у другому – перемогли. Наступного дня після інавгурації виявилося, що система ще "брикається". Хтось вважає, що сильно брикається, хтось, що трошки. Нам треба продовжувати перемагати. Для цього треба довіра людей. Її вже дали Володимиру Олександровичу. Зараз треба, щоб довірили його команді, якою є партія "Слуга народу". І ми могли вже б далі повноцінно ці зміни реалізовувати у швидкому, динамічному темпі.

Що таке програма "Голобородько" Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Дивіться відео інтерв'ю з головою штабу "Слуги народу" Олександром Корнієнком: