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      У Зеленского рассказали об идеологии "Слуги народа"

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      Координатор штаба "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал об идеологии партии, главой которой является Президент Украины Владимир Зеленский.

      В интервью журналисту 24 канала Антону Голобородьку в программе "Голобородько" он также рассказал, почему избиратели должны за них проголосовать.

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      Идеология вашей партии. Говорили о том, что она будет. Я понимаю, что Дмитрий Разумков заведует этим вопросом. Однако, к чему вы склоняетесь сейчас и какая партия должна быть в идеологическом смысле?

      У нас о либертарианстве шутки ходят. Руслан Стефанчук как наш идеолог, он это видит в таком термине. Что за этим стоит – у нас программа, с которой шел Владимир Зеленский, она достаточно понятная, простая.

      стефанчук слуга народу зеленський
      Руслан Стефанчук

      В центре должен быть человек, а не государство. И вокруг него должно компоноваться государство. Сейчас у нас, в большинстве, люди обслуживают государство – чиновничий аппарат, процессы, отношения, взаимодействия, процессы. Даже какие-то элементарные вещи – налоговая нагрузка. Это все надо переосмыслить, поставить в центр человека, и исходя из его интересов, дальше нарабатывать пакет решений.

      Почему избиратели должны проголосовать за вас лично и за "Слугу народа"?

      Потому что мы несем изменения. За нас должны проголосовать, потому что это третий тур выборов.

      Давайте так на это посмотрим. В первом туре мы победили, во втором – победили. На следующий день после инаугурации оказалось, что система еще "брыкается". Кто-то считает, что сильно брыкается, кто-то, что немножко. Нам надо продолжать побеждать. Для этого надо доверие людей. Его уже дали Владимиру Александровичу. Сейчас надо, чтобы доверили его команде, которой является партия "Слуга народа". И мы уже могли бы дальше полноценно эти изменения реализовывать в быстром, динамичном темпе.

      Что такое программа "Голобородько"
      Голобородько о Голобородьке. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

      Смотрите видео интервью с главой штаба "Слуги народа" Александром Корниенко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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