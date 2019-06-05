Саакашвілі відреагував на пропозицію Кличка піти разом на вибори

Міхеїл Саакашвілі подякував Віталію Кличку за пропозицію спільно взяти участь у виборах, також він вважає її прийнятною. Щоправда, за його словами, спершу необхідно очистити політсилу київського мера УДАР і лише після цього можна ухвалювати якісь конкретні рішення. Крім того, політик заявив, якщо він відмовиться, тоді його "Рух нових сил" може взагалі опинитися поза виборами.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі та запропонував йому піти разом з його партією УДАР на парламентські вибори. Кличко підкреслив, що таким чином підставляє Саакашвілі плече допомоги.

Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

УДАР іде на дострокові парламентські вибори. І пропоную нашим партнерам піти разом. Я залишаюсь лідером партії УДАР, а Міхеїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії. Переконаний, що такий союз зможе подвоїти зусилля заради перетворень в країні,

– заявив київський міський голова.

Сам Саакашвілі сприйняв таку пропозицію доволі позитивно.

"Як ви знаєте, наша партія "Рух нових сил" має проблеми з реєстрацією, які штучно спровокувало українське Міністерство юстиції на чолі з "представником колишньої банди" Петренком. І нам це заважає повноцінно йти на парламентські вибори. І ось я звернувся до різних політсил з проханням нам допомогти, і відгукнулося кілька партій, зокрема мер Києва та лідер партії УДАР Віталій Кличко запропонував мені очолити його політсилу та разом піти до парламенту, сформувавши спільні списки та залучивши нових людей задля досягнення позитивного результату", – зазначив він.

Щоправда, на думку Саакашвілі, якщо йти з УДАРом, то партію потрібно змінювати фундаментально.

По-перше, там є багато людей, які до останнього моменту були з Порошенком. Тому, якщо йти разом, то треба позбутися усіх цих людей, які до останньої хвилини лояльно служили Порошенку. Друге – там є люди, що є пов’язаними з корупцією, і від них повністю треба відмежуватися, і більш того, домагатися, щоб вони всі потрапили до в'язниці. І це є важливою умовою для поновлення та об'єднання,

– наголосив колишній очільник Одеської ОДА.

Водночас він додав, так, Кличко перебуває у команді Порошенко, але останній раніше та зараз – це дві великі різниці. На переконання Саакашвілі, колишній гарант сформувався як ворог України та її особиста проблема.

"Тому, мені здається, що за цих умов, враховуючи, що сам Віталій Кличко є налаштованим відкрито та там все ж є хороші люди, це видається хорошим варіантом. Другий варіант – якщо ми зараз не погоджуємося на цю пропозицію та ми не йдемо на ці вибори, тоді моя команду "Руху нових сил" взагалі може опинитися поза виборами. Це також вибір", – зауважив екс-український чиновник.

За його словами, сьогодні президенту Зеленському потрібно допомагати у парламенті та кадрами, а також брати активну участь у процесі, а не бути пасивними спостерігачами, оскільки "його успіхи – це успіхи України, якщо у нього не вийде, то не вийде й в України".

Читайте також: Зеленський вперше особисто прокоментував повернення громадянства Саакашвілі

У підсумку він попросив підтримку та допомогу у свої прихильників.

"Хочу почути Вашу думку, щоб це не вирішувалося у кулуарах, як зазвичай у міжсобойчиках. Скажіть-но мені, як буде краще. Звісно, я послухаю всі Ваші аргументи та дуже швидко разом із Вами ухвалю остаточне рішення", – констатував Саакашвілі.

На останок, екс-голова Одеської Ода подякував Кличкові за таку пропозицію та за підтримку, дав йому хорошу оцінку як людині та назвав давнім другом.

Вважаю його дуже гідною людиною, тому що було багато моменті, до прикладу, коли Порошенко на нього тиснув під час вуличних протестів, щоб Кличко робив потрібні п’ятому президенту заяви. Коли мене позбавили громадянства, він проти цього виступив. Коли мене викинули з країни, він був єдиним з влади, хто висловив свою чітку позицію. Коли я був за кордоном, він увесь час домагався, щоб я повернувся. І це звісно дуже не подобалося Порошенку,

– каже колишній український чиновник.

На його переконання, у 2014 році серед усіх тодішніх кандидатів у президенти, Кличко був чи не найкращим варіантом, але той від участі у виборах відмовився. Зауважимо, що раніше Саакашвілі вже заявляв про підтримку Кличка на минулих виборах президента. Зокрема, він зазначав, що був дуже незадоволеним його відмовою, і у підсумку підтримав Юлію Тимошенко.

Крім того, стверджує Саакашвілі, Кличко є найкращим і найефективнішим мером Києва в історії, навіть попри численні проблеми столиці. Він додає, що нинішній київський міський голова зробив дуже багато для міста та змінив інфраструктуру у не одному районі.

Після свого повернення до України Міхеїл Саакашвілі заявив, що колишня українська влада позбавила його не лише громадянства, а і власної партії – "Рух нових сил".

Знайшли якогось п’яничку на Оболоні, у якого було нормальне українське прізвище, але вони йому його змінили, і він став Михайлом Саакашвілі. Перереєстрували нашу партію на його ім’я. І тому я та мої друзі всі залишилися без партії,

– зазначав політик.

Згодом один із його найближчих соратників Давід Саквалерідзе заявив, що "Рух нових сил" однозначно братиме участь у парламентських виборах.

"Ми як партія підемо на ці вибори, і будемо відстоювати ту філософію і проекти, які ми хочемо здійснити як політична сила. Тим більше, у нас інфраструктура та люди залишилися, а регіони – скомплектовані та сформовані. Тому ми хочемо та будемо брати участь у цих виборах", – наголосив він.

Читайте також: Чи стане Саакашвілі прем'єр-міністром: у партії "Слуга народу" дали відповідь

За його словами, участь у виборах сьогодні – це не їхнє бажання, а зобов’язання перед виборцям, які чекають, від партії на якісь послідовні кроки.

Що відомо про партію "Рух нових сил"? Цю політсилу Саакашвілі створив після того, як п’ятий український президент Петро Порошенко звільнив його з посади голови Одеської ОДА. 19 листопада 2016 року політик оголосив про початок формування команди. Для ефективності Саакашвілі залучився підтримкою молодих, незаплямованих і менш харизматичних, ніж він сам, людей. За схожою схемою він працював спочатку в Грузії, а потім і в Одесі. Зокрема, у квітні 2017 року було оголошено про об'єднання партії з партією "Воля".



У лютому 2017 року Міністерство юстиції зареєструвало "Рух нових сил" як нову політичну партію. Згодом її планували перейменувати на "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", проте, як стверджують представники політсили, Міністерство юстиції відмовило їм у цьому.



Станом на липень 2017 року, до політради "Руху нових сил" входили Міхеїл Саакашвілі, Юрій Дерев'янко, Давід Сакварелідзе та Ольга Галабала. Остання була її керівником.



У 2017-2018 рроках представники партії брали участь у протестах з метою домогтися відставки уряду та імпічменту президента під назвою "Марш за імпічмент".

Щодо самого Саакашвілі то він, відповідно до закону, участь у виборах не може брати навіть у мажоритарному окрузі, оскільки через видворення з України не жив на її території упродовж останніх п’яти років. Крім того, у коментарі 24 каналу він наголошував, що наразі не має бажання брати участь у виборах.

Наступні вибори до парламенту будуть позачерговими. Таке стало можливим через указ про розпуск Ради, який підписав новообраний президент Володимир Зеленський. Відповідне голосування пройде 21 липня 2019 року.



Основні дати парламентських виборів в Україні: інфографіка 24 каналу

Як Саакашвілі повернули громадянство

28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

Наступного дня колишній чиновник в українському посольстві у Варшаві отримав посвідчення особи на повернення в Україну. Після цього він поїхав до аеропорту та вирушив до Києва.

Прибув Саакашвілі до України увечері. Тут його зустріли не лише журналісти, а й численні прихильники. З представниками ЗМІ він ще й устиг коротко поспілкуватися.

Читайте також: Саакашвілі звернувся до українців: головні цитати

На звістку про повернення громадянства Саакашвілі традиційно для себе відреагував емоційно. Також він пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського та додав, що в Україні та взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

Чому Саакашвілі не впускали на територію України

У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання у ЄС.

Що пов'язує Саакашвілі з Україною: інфографіка 24 каналу

Повернення Міхеїла Саакашвілі: дивіться відео