Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері Радіо Свобода.

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Громадяни виконали вимоги

Речник пояснив, що така людина виконала норму закону у зазначений термін, оновила свої військово-облікові дані, вказала місце свого проживання. Мовляв, потреби затримувати її – немає.

Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину "ловити" серед вулиці,

– зазначив речник.

Водночас Лазуткін зазначив, що та кількість людей, яка оновила дані наразі значно вище мобілізаційних потреб ЗСУ. Тож, не слід говорити про те, що усі, хто оновив дані, – отримають зараз повістку на ВЛК.

ТЦК не мають повноважень застосовувати силу

Коментуючи випадки, коли на блокпостах людей силоміць витягували до ТЦК, він зауважив, що це були неприємні процеси, які негативно впливали на імідж Збройних Сил України.

Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом, – наголосив речник МО.

Що буде з тими, хто не оновили дані

Щодо тих чоловіків, які не оновили свої облікові дані у встановлені терміни, Дмитро Лазуткін зазначив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення – це певна процедура, яка може займати від 3 місяців до року.