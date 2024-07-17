Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він також пояснив, у яких випадках чоловіків можуть не випустити за кордон, передає 24 Канал.

До теми У ДПСУ розкрили, як перевірятимуть документи на кордоні у чоловіків уже з 17 липня

Які документи потрібні для перетину кордону

Демченко розповів, що з 00:00 17 липня у всіх громадян віком від 18 до 60 років перевіряють наявність військово-облікового документа. До цього така умова була лише для окремих категорій громадян, а відсьогодні – це стосується всіх чоловіків, які мають підстави на перетин кордону.

Наразі категорії осіб, які можуть перетинати кордон, не змінювалися, однак всі вони повинні мати військово-обліковий документ. Він може бути як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Водночас, якщо військовозобов'язаний не має такого документа, то йому буде відмовлено у виїзді за кордон. Окрім того, якщо прикордонники побачать в системі "Оберіг", що особа перебуває у розшуку, то на місце будуть викликати поліцію, котра доставить військовозобов'язаного до ТЦК та СП.

Окремо хочу наголосити, що ті чоловіки, які підпадають під категорію пропуску й мають право для перетину кордону через відстрочку чи непридатність до військової служби за станом здоров'я, обов'язково мають мати у своїх військово-облікових документах ці відмітки чи в паперовій формі, чи в електронному форматі,

– наголосив Демченко.

Якщо ж таких відміток не буде у військово-облікових документах, то людина також отримає відмову в перетині кордону. Якщо у прикордонників виникатимуть сумніви, що документи дійсні, то цю інформацію також будуть перевіряти через системи.

Від початку доби й до 7-ї ранку на кордоні не відмічали якихось ситуацій, які б ускладнювали виїзд з країни. Більшість військовозобов'язаних мали з собою військово-облікові документи, однак близько 40 осіб отримали відмову у перетині кордону. Повинні мати військово-облікові документи й водії міжнародних перевезень.