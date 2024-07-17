Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире Радио Свобода.

Смотрите также Выезд мужчин за границу с 17 июля: какие документы нужны и при каких условиях могут не выпустить

Граждане выполнили требования

Представитель объяснил, что такой человек выполнил норму закона в указанный срок, обновил свои военно-учетные данные, указал место своего проживания. Мол, необходимости задерживать его – нет.

Человек выполнил норму закона в указанный срок, он обновил свои военно-учетные данные, он указал место своего проживания. То есть туда может прийти направление на ВВК. Соответственно, нет смысла этого человека "ловить" посреди улицы,

– отметил спикер.

В то же время Лазуткин отметил, что то количество людей, которое обновило данные, сейчас значительно выше мобилизационных потребностей ВСУ. Поэтому, не следует говорить, что все, кто обновил данные, – получат сейчас повестку на ВВК.

ТЦК не имеют полномочий применять силу

Комментируя случаи, когда на блокпостах людей силой вытаскивали в ТЦК, он заметил, что это были неприятные процессы, которые негативно влияли на имидж Вооруженных Сил Украины.

Представители ТЦК и СП не должны этого делать, не имеют таких полномочий. Это могут делать только представители полиции по закону, – подчеркнул спикер МО.

Что будет с теми, кто не обновили данные

Относительно тех мужчин, которые не обновили свои учетные данные в установленные сроки, Дмитрий Лазуткин отметил, что привлечение к ответственности их за административное правонарушение – это определенная процедура, которая может занимать от 3 месяцев до года.