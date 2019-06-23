Парламентські вибори 2019: ЦВК відмовилась реєструвати кандидатів від партії Саакашвілі

Центральна виборча комісія вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів в одномандатних виборчих округах на позачергових парламентських виборах.

У ЦВК наголосили на розбіжності в датах. Мовляв, президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокові вибори 21 травня 2019 року, відтак "розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради ролітичної партії "Рух нових сил" питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений".

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Також у Комісії зазначили, що позачерговий з'їзд партії, який відбувся 10 червня і на якому затвердили виборчі списки, порушував вимоги стату своєї ж партії.

"Прийнято рішення надіслати до Національної поліції України копію цієї постанови та копії протоколу засідання ради політичній партії "Рух нових сил" від 8 травня 2019 року і протоколу позачергового з’їзду політичній партії "Рух нових сил" від 10 червня 2019 року для здійснення перевірки та в разі необхідності вжиття передбачених законодавством заходів реагування", – підкреслили в ЦВК.

Міхеїл Саакашвілі, який нещодавно повернувся до України, таким рішенням обурений.

Серйозно? Спочатку нас довго не пропускав банк, керівництво якого контролює Порошенко, а зараз нас знімає призначене ним же ЦВК,

– написав політик на своїй сторінці у Facebook.

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