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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Які шанси в Саакашвілі пройти до парламенту: думка політолога

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      "Рух нових сил" Саакашвілі оприлюднив список кандидатів до Верховної Ради
      "Рух нових сил" Саакашвілі оприлюднив список кандидатів до Верховної Ради / 24 канал

      Саакашвілі, балотуючись до парламенту, хоче утвердитися, як політичний гравець. Навіть якщо він не потрапить до Верховної Ради, його партія стане фактором в українські політиці.

      Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      Саакашвілі, швидше, щось знає. Намагаючись пробитися до Верховної Ради, він готується до інших виборів. Саакашвілі легалізує себе як політичну силу. Якщо завтра будуть вибори мерів, місцеві вибори, у нього непогані шанси. Саакашвілі дивиться далі, ніж парламентські вибори. Якщо "Рух нових сил" візьме 2,5% голосів, то як партія, так і Саакашвілі наберуть політичної ваги,
      – переконаний Віктор Небоженко.

      Водночас політолог назвав передвиборчий список "Руху нових сил" "ніжною сумішшю молодості та безнадійного досвіду". Небоженко наголошує: Саакашвілі потрібен президенту Зеленському, щоб боротися з Порошенком. З іншого боку, Саакашвілі – мало керований. Він зажадає влади за свою потужну критику. Але в "Руху нових сил" немає шансів потрапити до Верховної Ради без доступу до ЗМІ. Зокрема, одного з центральних каналів і регіональної сітки.

      Хто увійшов у першу десятку списку партії "Рух нових сил": 1. Міхеїл Саакашвілі – лідер партії "Рух нових сил", екс-губернатор Одещини і колишній президент Грузії;
      2. Давід Сакварелідзе – екс-заступник генерального прокурора в Україні, співзасновник партії "Рух нових сил". Також був заступником генерального прокурора та депутатом у Грузії;
      3. Олесь Доній – журналіст, депутат ВР 6-го та 7-го скликань;
      4. Наталія Жукова – дворазова чемпіонка Європи з шахів;
      5. Володимир Лановий – екс-міністр економіки України, голова спостережної ради Української державної іноваційної компанії, президент Центру ринкових реформ;
      6. Олена Терещенко – дружина мера Глухова (Сумська область) Мішеля Терещенка;
      7. Дмитро Булах – засновник та керівник "Харківського антикорупційного центру", депутат Харківської обласної ради;
      8. Ганна Соломатіна – екс-глава департаменту фінконтролю НАЗК;
      9. Олег Михайлик – одеський активіст, його поранили невідомі у вересні 2018 року з вогнепальної зброї;
      10. Ігор Черняк – адвокат, член правління "Харківського антикорупційного центру".

      Рух нових сил Саакашвілі

      парламентські вибори 2019

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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