Які шанси в Саакашвілі пройти до парламенту: думка політолога

Саакашвілі, балотуючись до парламенту, хоче утвердитися, як політичний гравець. Навіть якщо він не потрапить до Верховної Ради, його партія стане фактором в українські політиці.

Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Саакашвілі, швидше, щось знає. Намагаючись пробитися до Верховної Ради, він готується до інших виборів. Саакашвілі легалізує себе як політичну силу. Якщо завтра будуть вибори мерів, місцеві вибори, у нього непогані шанси. Саакашвілі дивиться далі, ніж парламентські вибори. Якщо "Рух нових сил" візьме 2,5% голосів, то як партія, так і Саакашвілі наберуть політичної ваги,

– переконаний Віктор Небоженко.

Водночас політолог назвав передвиборчий список "Руху нових сил" "ніжною сумішшю молодості та безнадійного досвіду". Небоженко наголошує: Саакашвілі потрібен президенту Зеленському, щоб боротися з Порошенком. З іншого боку, Саакашвілі – мало керований. Він зажадає влади за свою потужну критику. Але в "Руху нових сил" немає шансів потрапити до Верховної Ради без доступу до ЗМІ. Зокрема, одного з центральних каналів і регіональної сітки.

Хто увійшов у першу десятку списку партії "Рух нових сил": 1. Міхеїл Саакашвілі – лідер партії "Рух нових сил", екс-губернатор Одещини і колишній президент Грузії;

2. Давід Сакварелідзе – екс-заступник генерального прокурора в Україні, співзасновник партії "Рух нових сил". Також був заступником генерального прокурора та депутатом у Грузії;

3. Олесь Доній – журналіст, депутат ВР 6-го та 7-го скликань;

4. Наталія Жукова – дворазова чемпіонка Європи з шахів;

5. Володимир Лановий – екс-міністр економіки України, голова спостережної ради Української державної іноваційної компанії, президент Центру ринкових реформ;

6. Олена Терещенко – дружина мера Глухова (Сумська область) Мішеля Терещенка;

7. Дмитро Булах – засновник та керівник "Харківського антикорупційного центру", депутат Харківської обласної ради;

8. Ганна Соломатіна – екс-глава департаменту фінконтролю НАЗК;

9. Олег Михайлик – одеський активіст, його поранили невідомі у вересні 2018 року з вогнепальної зброї;

10. Ігор Черняк – адвокат, член правління "Харківського антикорупційного центру".

Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.