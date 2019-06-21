Суд дозволив Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради

Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії "Рух нових сил" Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах, які пройдуть 21 липня.

Зокрема, суд визнав факт проживання Саакашвілі в Україні протягом останніх п'яти років, що необхідно для реєстрації його кандидатом у народні депутати.

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Лідер "Руху нових сил" наголосив, що вважає рішення суду справедливим.

Раніше Саакашвілі наголошував, що "існують прецеденти українського законодавства", які б мали дозволити йому брати участь у дострокових виборах до Ради.

"Президент України Зеленський скасував указ свого попередника і визнав, що це було незаконно (позбавлення його громадянства, – 24 канал). Якщо моя відсутність була незаконною, то це було почесно", – сказав Саакашвілі.



Саакашвілі у Печерському суді

За словами політика, він хоче, аби його команда потрапила до Верховної Ради.



Саакашвілі в Україні: головні дати / інфографіка 24 каналу