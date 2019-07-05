Разумков попередив про небезпеку зриву парламентських виборів

Спроба змусити ЦВК здійснити повторне жеребкування партій для призначення їм нових порядкових номерів у виборчому бюлетені – це технологія, що втілюється з метою зірвати дострокові вибори в Раду 21 липня. Таку позицію висловив голова та перший номер у виборчому списку "Слуги народу" Дмитро Разумков.

Через реєстрацію "Руху нових сил" учасником виборів та внесення політсили до виборчого бюлетеня (за рішенням суду) мало б відбутися пережеребкування порядкових номерів усіх партій. Та ЦВК жеребкування не проводила, а виділила партії Саакашвілі крайній 22 номер у бюлетені.

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Аргументує ЦВК таке рішення тим, що форма та зміст бюлетенів уже затверджені, ще ж і надто – більша частина з них уже в процесі друку. Однак проти цього Аграрна партія України (лідер списку – Михайло Поплавський) – її представники подали до суду з метою скасувати рішення Комісії.

Якщо це відбудеться, то створить реальну загрозу зриву парламентських виборів. Про це лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1" увечері 4 липня. Політик сподівається на розумне рішення вищої судової інстанції.

Лідер "Опозиційного блоку" Євген Мураєв, також присутній у студії, приєднався до такої думки і наголосив: повторний друк бюлетенів неможливий. Адже вже надруковані 5,2 мільйона примірників, а резерву відповідного захищеного паперу немає.

Шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування партій. ЦВК збирається оскаржувати це рішення.



Рейтинг партій, що балотуються до Ради станом на 3 липня / Інфографіка 24 каналу