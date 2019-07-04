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      Чия політика ближча Зеленському: Садовий передав президенту портрети Черчилля і Чемберлена

      88 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Росія не зупинить війну, а найкращий опір проти агресора – об'єднання українських політиків. Президент Зеленський, своєю чергою, має зробити вибір і визначитися, чи потрібен йому хиткий "російський мир".

      Про це в ефірі програми "Право на владу" сказав міський голова Львова і лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий. Політик приніс із собою портрети двох британських політиків Невілла Чемберлена і Вінстона Черчилля. Садовий попросив лідера президентської партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова передати їх Володимиру Зеленському.

      Читайте також: Я хочу миру, але не російського, – Садовий про розведення сил у Станиці Луганській

      Зеленський як президент має зробити для себе вибір – взяти політику Черчилля чи перейняти політику Чемберлена, який пропонував мир, що мав знеславити Британію. Нехай президент зробить вибір,
      – сказав Садовий.

      Садовий
      Андрій Садовий в ефірі "Право на владу"

      Він пояснив, що мир, про який зараз говорять, зокрема представники "Опозиційного блоку", це – російський мир.

      "Російський мир – це капітуляція. Це є Медведчук, який має свої канали, який промиває людям мізки. Це є мінські угоди. І це є катастрофа для нас. В історії таке вже було. Чемберлен, який пропонував Британії мир, був знеславлений. Але є друга опція – має бути сильний опір, українські політики мають об'єднатися, бо Росія не зупиниться", – сказав лідер "Самопомочі".

      Він додав, що не слід вірити в казку, "миру не буде за 1 чи 2 дні", а зараз першочергово потрібно провести жорстку лінію розмежування та захистити українських вояків найновішим обладнанням.

      Хто такий Невілл Чемберлен? Це – 60-й прем’єр Великої Британії, прихильник політики умиротворення агресора. Він у 1938 році підписав Мюнхенську угоду з Гітлером, Муссоліні та Даладьє. Повернувшись до Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: "Я привіз вам мир". На це Вінстон Черчилль йому відповів: "Англії був запропонований вибір між війною і безчестям. Вона вибрала безчестя і отримає війну"

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Війна на Донбасі Самопоміч Володимир Зеленський
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