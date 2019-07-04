Я хочу миру, але не російського, – Садовий про розведення сил у Станиці Луганській

Міський голова Львова і лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий прокоментував своє ставлення до розведення військ поблизу Станиці Луганської. Він висловив свій сумнів у тому, що противнику можна довіряти під час цього процесу.

Так, Андрій Садовий сказав, що лише жорстка лінія оборони може захистити українських бійців. Про це він сказав у ток-шоу "Право на владу".

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Я хочу миру, але не російського. Хіба можна вірити представникам ЛНР чи ДНР? Хіба вони дотримуватимуться миру? Тільки жорстка лінія оборони захистить наших вояків,

– відповів Садовий на запитання журналістки про його ставлення до розведення військ поблизу Станиці Луганської.

Чому відбулось розведення військ під Станицею Луганською?

Президент Володимир Зеленський заявив, що розведення військ і сил у Станиці Луганській – це перший крок до сталого припинення вогню.

"Мені здається, це перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу. Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов’язання. Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, але з’явилася крихка надія на початок завершення гарячої фази війни", – сказав він.

Так, 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. А вже 27 червня в районі Станиці Луганської противник теж завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.