00:30
5 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Партія Путіна привласнює людей. В росіян підгоріло від Netflix
      Вєсті Кремля
      21:34, 4 липня
      Вєсті. UA: Від чого збуджується Портнов. Розбрат серед опозиціонерів
      Вєсті.UA
      19:20, 4 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Я хочу миру, але не російського, – Садовий про розведення сил у Станиці Луганській

      301 Читать новость на русском
      Андрій Садовий з дружиною
      Андрій Садовий з дружиною / 24 канал

      Міський голова Львова і лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий прокоментував своє ставлення до розведення військ поблизу Станиці Луганської. Він висловив свій сумнів у тому, що противнику можна довіряти під час цього процесу.

      Так, Андрій Садовий сказав, що лише жорстка лінія оборони може захистити українських бійців. Про це він сказав у ток-шоу "Право на владу".

      Дивіться також: Як потрібно реагувати на російські паспорти та пропаганду: заява Садового

      Я хочу миру, але не російського. Хіба можна вірити представникам ЛНР чи ДНР? Хіба вони дотримуватимуться миру? Тільки жорстка лінія оборони захистить наших вояків,
      – відповів Садовий на запитання журналістки про його ставлення до розведення військ поблизу Станиці Луганської.

      Чому відбулось розведення військ під Станицею Луганською?

      Президент Володимир Зеленський заявив, що розведення військ і сил у Станиці Луганській – це перший крок до сталого припинення вогню.

      "Мені здається, це перший крок до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу. Я розумію, що тільки час і конкретні кроки зможуть підтвердити всім, що сторони виконують свої зобов’язання. Я не хочу обіцяти, що завтра буде мир, але з’явилася крихка надія на початок завершення гарячої фази війни", – сказав він.

      Так, 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ. А вже 27 червня в районі Станиці Луганської противник теж завершив перший етап відведення своїх сил і відійшов від пішохідного моста, відповідно до домовленості, досягнутої в рамках перемовин Тристоронньої контактної групи ще 20 вересня 2016 року.

      blog_ava
      Знайшли смертельну супербактерію, на яку не діють антибіотики: чим це загрожує людству
      4 липня
      6103
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Мінські домовленості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 4 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скандал з поверненням Онищенка: хто допомагав поплічнику Януковича
      4 липня , 23:00 Скандал з поверненням Онищенка: хто допомагав поплічнику Януковича
      Ірина Шиба 330
      Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      4 липня , 22:25 Головні новини 4 липня: хто проходить в Раду та вибух на Дні незалежності в Білорусі
      2025
      Луганчане учатся у звезд российской эстрады
      4 липня , 22:00 Луганчане учатся у звезд российской эстрады
      Ольга Черненко 560
      Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      4 липня , 20:01 Зовнішній вектор після виборів: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 532
      Як НБУ планує захищати фінанси українців
      4 липня , 19:00 Як НБУ планує захищати фінанси українців
      Яніна Ткачук 901
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук