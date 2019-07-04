Суд змусив ЦВК провести пережеребкування партій, – ЗМІ

Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій. ЦВК буде оскаржувати це рішення.

Про рішення суду повідомила голова Ценральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук під час засідання, пише "Громадянська мережа ОПОРА".

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Сліпачук наголосила, що наразі уже надруковано близько 5 мільйонів 200 бюлетенів. Це рішення ЦВК буде оскаржувати.

Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти ухваленого рішення, але я вас повідомляю, що це акція направлена на зрив виборів,

– сказала Сліпачук.

26 червня ЦВК уже провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Тож усі партії отримали порядковий номер, за яким вони значитимуться у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня.

Порядкові номери партій можуть змінитися ймовірно через реєстрацію ЦВК "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Аграрна партія України подала позов до суду 3 липня, про що повідомила на своєму сайті. Партія звернулася до суду з приводу надання Центральною виборчою комісією партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування. 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.

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26 червня ЦВК призначила партіям такі порядкові номери у виборчому бюлетені

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