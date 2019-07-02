Парламентські вибори-2019: що треба знати про ключові повноваження ВРУ

Парламентським виборам влітку таки бути. Це означає, що партії не мають часу на довгі прелюдії для своїх виборців, а тому замість корисного та поживного обіду пригощають фаст-фудом. У цьому поспіху самі виборці погоджуються на цю альтернативу, але після скаржаться на головні болі від парламентарів, які чомусь не захищають їхніх інтересів.

Тому ми, громадська організація "Центр UA" вирішили нагадати і політичним партіям, й електорату, що входить до ключових повноважень парламенту.

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Мотайте на вус, аби уникнути ситуацій, коли депутати розводять руками, мовляв, "тупо нема повноважень".

Війна і зовнішня політика

Парламент з'явився, аби обмежити абсолютну владу королів. Так, щоб очільники країни не вели бездумну воєнну політику, парламент виконує роль вартового і дає дозвіл на застосування сили.

Це означає, що саме народні депутати ухвалюють рішення про мобілізацію, оголошення війни і застосування армії. Українська конституцієя каже, що військо можна застосовувати виключно для відсічі збройної агресії. Так само, як в конституціях багатьох інших країн – в сучасному світі розв'язання

війни є поза законом. Також парламент затверджує надання військової допомоги іншим країнам – направлення до них Збройних сил чи допуск іноземних військ на нашу територію.

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Верховна рада дає добро і на створення нових силових структур, затверджує чисельність військових формувань і правоохоронних органів. А щоб уникнути зайвих витрат на оборону, встановлює розмір видатків кожного року, коли приймає бюджет. Наприклад, у 2015 році Верховна Рада погодила збільшення чисельності Збройних сил із 184 до 250 тисяч осіб, а у державних бюджетах за останні роки витрати на оборону становлять 5% від ВВП.



ВРУ дає добро на створення нових силових структур, затверджує чисельність

військових формувань і правоохоронних органів

Гроші народу

Немає гіршого на світі, ніж бюджет країни, прийнятий під покровом ночі. Верховна рада має виключне право затверджувати Державний бюджет: звідки гроші в казну надійдуть, та на що їх витратять. Народні обранці встановлюють, як працюватимуть фінансові ринки, який статус буде у гривні, долара чи євро. А також затверджує порядок утворення і погашення державного боргу та випуск державних цінних паперів.

Саме Парламент погоджує отримання позик від МВФ, ЄБРР чи інших фінансових структур, як і може погодити надання позик іншим державам. До повноважень Ради належить і контроль за надходженням та використанням бюджетних коштів за допомогою Рахункової палати. Вона мала б бути незалежним органом, але в Україні з цим поки що складно.



Верховна рада має виключне право затверджувати Державний бюджет

Представник народу

Оскільки парламент представляє наші з вами інтереси, то у нього є ще й роль роботодавця. Нардепи, фактично, наймають на роботу уряд та визначають, як і скільки грошей той може збирати з людей та на що їх витрачати. Тоді народні обранці схвалюють своєрідний план діяльності Кабінету Міністрів та за допомогою законів встановлюють обов'язки та межі дозволеного.

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Як і кожен робітник, уряд має звітувати перед парламентом про зроблене та витрачене. Кожного пленарного тижня нардепи можуть поставити наболілі запитання на годині питань до уряду. Однак, піком відповідальності уряду перед парламентом є річний звіт. Якщо народні обранці позитивно його оцінять, то приймуть і наступний план діяльності. Але якщо щось піде не так, то Кабміну світить відставка – всього складу.

Зміни до Конституції і ухвалення законів

Якщо спитати звичайного українця, чим займається рада, то перше, що спаде на думку – закони. До компетенцій ради входить і прийняття змін до Конституції. Навіть більше, це єдиний орган, який може вносити такі зміни. Ініціювати процес може президент або група з щонайменше 150 депутатів. Після цього питання вивчають у Конституційному Суді. Якщо йому все подобається, проект змін вносять під купол. Аби змінити хоч слово в Конституції, потрібні голоси мінімум 300 нардепів.



До компетенцій ради входить і прийняття змін до Конституції

Права людини

Це найновіша сфера компетенцій парламенту. Для її виконання існує цілий інститут Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або Омбудсмен. Саме ця установа мала б контролювати дотримання основоположних прав людини та протистояти будь-яким формам дискримінації. Утім, на відміну від інших країн, Омбудсмен в Україні не є настільки ефективним, бо парламентарі, обираючи його, не дотримуються вимог щодо його незалежності та незаангажованості.

Не пригощайтесь фаст-фудом

Яким би не було ваше ставлення до Парламенту, без його ефективної роботи важко уявити справді вільне суспільство, розвинуту економіку, належну безпеку. Але парламент не може бути успішним без людей. Вони – його основа. Тому перш ніж з'їсти черговий бургер та картоплю фрі, згадайте, скільки дискомфорту вони приносять.

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Зрештою, пам'ятайте, парламенти функціонують успішно лише тоді, коли виборці роблять раціональний, а не емоційний електоральний вибір.



Як знайти партію у бюлетені