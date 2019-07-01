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      Чи розбираються українці у програмах політичних партій: цікаве дослідження

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      Нова хвиля передвиборчих обіцянок захопила країну. Це не дивно, адже вже менш, ніж за місяць відбудуться дострокові парламентські вибори. Тож передвиборчі перегони партій у самому розпалі. Журналісти 24 каналу дізналися чи встигають українці стежити за їхніми обіцянками, та чи зможуть відрізнити хто і що пообіцяв.

      До виборів залишилось рівно 20 днів і більшість громадян вже визначились, яку ж партію підтримають.

      Читайте також: Українські партії: що планують робити з війною та куди тримають курс?

      Журналісти 24 каналу вийшли на вулиці столиці та з'ясували чи всі кияни зможуть упізнати пункти з програм партії, за яку голосуватимуть.

      Пункт з програми: "Запровадити обов'язкове медичне страхування та зробити базову зарплату вчителя не меншою за три мінімальні заробітні плати". 

      Кияни відповіли:

      – Можливо, "Слуга народу".
      – "Голос".
      – Ймовірно, партія Зеленського.
      – Мені навіть важко сказати, мабуть, кожна партія може це записати.

      Правильна відповідь: партія "Слуга народу".


      Перша п'ятірка "Слуги народу"

      Пункт з програми: "Зниження податкового навантаження з одночасним підвищенням державних видатків на дешеві кредити для промисловців та фермерів".

      Кияни відповіли:

      – Це може бути "Батьківщина".
      – Я думаю, це пропонує Тимошенко.
      – Мабуть, "Аграрна" чи "Селянська партія".
      – Я вважаю, що це обіцянка Ляшка.

      Правильна відповідь: партія "Батьківщина".


      Перша п'ятірка партії "Батьківщина"

      Пункт з програми: "Зростання економіки завдяки інноваціям і освіті".

      Кияни відповіли:

      – Це, скоріш за все, теж "Батьківщина".
      – Пункт з програми партії "Голос".
      – Мабуть, Бойко – "Опозиційна платформа – За життя".
      – Я думаю, це "Голос".

      Правильна відповідь: партія "Голос".


      Перша п'ятірка партії "Голос"

      Пункт з програми: "Збереження чинності відповідної норми Конституції, отримання плану дій на членство у НАТО не пізніше 2023 року".

      Кияни відповіли:

      – Я не знаю як зараз Порошенко перейменувався, можливо, це його партії обіцянка.
      – Вакарчук.
      – Думаю, "Європейська Солідарність".
      – Партія Порошенка.

      Правильна відповідь: партія "Європейська Солідарність".


      Перша п'ятірка партії "Європейська Солідарність"

      Кияни впізнали лише половину із запропонованих пунктів програм партій. За кадром зізнались, що зазвичай не вивчають програми, тим паче не порівнюють. Як і перед президентськими виборами, орієнтуються на телебачення. А голосують переважно не за гасла, а за образ.

      Політологи радять виборцям ретельно вивчати програми партій. А головне – аналізувати, чи реальні їх обіцянки на ділі.

      Що обіцяють партії, які проходять у Раду – читайте тут.

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Слуга народу Європейська солідарність Журналісти Програми партій НАТО Партія Голос ВО Батьківщина дослідження
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