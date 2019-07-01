Чи розбираються українці у програмах політичних партій: цікаве дослідження
Нова хвиля передвиборчих обіцянок захопила країну. Це не дивно, адже вже менш, ніж за місяць відбудуться дострокові парламентські вибори. Тож передвиборчі перегони партій у самому розпалі. Журналісти 24 каналу дізналися чи встигають українці стежити за їхніми обіцянками, та чи зможуть відрізнити хто і що пообіцяв.
До виборів залишилось рівно 20 днів і більшість громадян вже визначились, яку ж партію підтримають.
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Журналісти 24 каналу вийшли на вулиці столиці та з'ясували чи всі кияни зможуть упізнати пункти з програм партії, за яку голосуватимуть.
Пункт з програми: "Запровадити обов'язкове медичне страхування та зробити базову зарплату вчителя не меншою за три мінімальні заробітні плати".
Кияни відповіли:
– Можливо, "Слуга народу".
– "Голос".
– Ймовірно, партія Зеленського.
– Мені навіть важко сказати, мабуть, кожна партія може це записати.
Правильна відповідь: партія "Слуга народу".
Пункт з програми: "Зниження податкового навантаження з одночасним підвищенням державних видатків на дешеві кредити для промисловців та фермерів".
Кияни відповіли:
– Це може бути "Батьківщина".
– Я думаю, це пропонує Тимошенко.
– Мабуть, "Аграрна" чи "Селянська партія".
– Я вважаю, що це обіцянка Ляшка.
Правильна відповідь: партія "Батьківщина".
Перша п'ятірка партії "Батьківщина"
Пункт з програми: "Зростання економіки завдяки інноваціям і освіті".
Кияни відповіли:
– Це, скоріш за все, теж "Батьківщина".
– Пункт з програми партії "Голос".
– Мабуть, Бойко – "Опозиційна платформа – За життя".
– Я думаю, це "Голос".
Правильна відповідь: партія "Голос".
Перша п'ятірка партії "Голос"
Пункт з програми: "Збереження чинності відповідної норми Конституції, отримання плану дій на членство у НАТО не пізніше 2023 року".
Кияни відповіли:
– Я не знаю як зараз Порошенко перейменувався, можливо, це його партії обіцянка.
– Вакарчук.
– Думаю, "Європейська Солідарність".
– Партія Порошенка.
Правильна відповідь: партія "Європейська Солідарність".
Перша п'ятірка партії "Європейська Солідарність"
Кияни впізнали лише половину із запропонованих пунктів програм партій. За кадром зізнались, що зазвичай не вивчають програми, тим паче не порівнюють. Як і перед президентськими виборами, орієнтуються на телебачення. А голосують переважно не за гасла, а за образ.
Політологи радять виборцям ретельно вивчати програми партій. А головне – аналізувати, чи реальні їх обіцянки на ділі.
Що обіцяють партії, які проходять у Раду – читайте тут.
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