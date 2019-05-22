Чому Зеленському невигідні відкриті списки на виборах: пояснення експерта

Про позачергові парламентські вибори, зміни до виборчого законодавства та перші призначення Володимира Зеленського – в ефірі 24 каналу розповів керівник політичних проектів ГО "Центр UA" Андрій Андрушків.

Про позачергові парламентські вибори

– Вибори будуть, очевидно, що крайній термін – це остання неділя жовтня. Чи будуть вони швидше, то це вже питання політичних домовленостей. Станом на сьогодні поки немає цього рішення, поки політичні гравці не сказали публічно "так", то не можна нічого говорити про вибори.

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– Має все відбуватись згідно з процедурою проведення виборів. Законопроект (про скасування мажоритарки та закриті виборчі списки, – 24 канал) не потрапив в порядок денний сесії, він не потрапив в порядок денний позачергового робочого дня Верховної Ради. Тому є ймовірність, що буде реєструватись ще раз законопроект, який намагатимуться внести і знову це діло може провалитись. В таку гру можна бавитись безкінечно поки не знайдеться політичне рішення.

– Я думаю, що в команді Зеленського сьогодні зрозуміли, що в парламенті є ще достатньо серйозна суб'єктність, і з парламентом треба ширше домовлятися, ніж вчора, наприклад, це робили з керівниками фракцій.



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Чи готова команда Зеленського до змін у виборчому законодавстві

– Якщо ж все ж таки починається виборчий процес, то правила дорогою змінювати не можна. Якщо Зеленський опублікує у "Голосі країни" указ, а його всі сторони визнають, то вибори будуть відбуватися за змішаною системою. Постає питання, чи готова команда Зеленського іти на такий крок. Очевидно, що ні, такий принаймні вигляд це має.

Для того, щоб йти на вибори зі змішаною системою треба мати 200 кандидатів по мажоритарці. Це мають бути не прості люди, ти не можеш взяти людей з "Кварталу", тому що я не маю певності, що люди відомі у шоу-бізнесі можуть скласти конкуренцію на мажоритарному окрузі якомусь відомому нардепу, який обирається не вперше, працює з виборцями та є впізнаваним в себе на окрузі.

– Саме через це президент Зеленський хотів перейти на пропорцію з закритими списками. А також він пропонував політичним партіям оцю "кістку" у вигляді зниження прохідного бар'єра та імперативного мандату, що дозволило б тримати на короткому повідку депутатів, яких ти приводиш під своїм брендом до Верховної Ради. Як бачимо, у Раді, яка сьогодні показала свою суб'єктність, немає цієї готовності.

Про нові призначення Зеленського

– Спершу варто подивитися, як новопризначені люди виконуватимуть свої обов'язки, адже там є особи з дивними, чесно кажучи, біографіями.

– Якщо ви пам'ятаєте, там (у серіалі "Слуга народу", – 24 канал) у владу головний герой приводить фактично людей з вулиці, яким довіряє і в яких він впевнений. Зараз продовжується історія, яка була закладена у серіалі і людям пропонують повірити в неї. Однак в серіалі є закінчення, проте в житті все по-іншому, проте поки не варто ставити клеймо на ці призначення.

Кого Зеленський призначив на ключові посади – читайте у матеалі 24 каналу



Перші призначення Володимира Зеленського: інфографіка 24 каналу