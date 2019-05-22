Почему Зеленскому невыгодны открытые списки на выборах: объяснение эксперта

О внеочередных парламентских выборах, изменениях в избирательное законодательство и первых назначениях Владимира Зеленского – в эфире 24 Канала рассказал руководитель политических проектов ОО "Центр UA" Андрей Андрушкив.

О внеочередных парламентских выборах

– Выборы будут, очевидно, что крайний срок – это последнее воскресенье октября. Будут ли они быстрее, то это уже вопрос политических договоренностей. По состоянию на сегодня пока нет этого решения, пока политические игроки не сказали публично "да", то нельзя ничего говорить о выборах.

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– Должно все происходить согласно процедуре проведения выборов. Законопроект (об отмене мажоритарки и закрытых избирательных списках, – 24 канал) не попал в повестку сессии, он не попал в повестку дня внеочередного рабочего дня Верховной Рады. Поэтому есть вероятность, что будет регистрироваться еще раз законопроект, который постараются внести и опять это дело может провалиться. В такую игру можно играть бесконечно пока не найдется политическое решение.

– Я думаю, что в команде Зеленского сегодня поняли, что в парламенте есть еще достаточно серьезная субъектность, и с парламентом надо шире договариваться, чем вчера, например, это делали с руководителями фракций.



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Готова ли команда Зеленского к изменениям в избирательном законодательстве

– Если же все-таки начинается избирательный процесс, то правила в ходе менять нельзя. Если Зеленский опубликует в "Голосе страны" указ, а его все стороны признают, то выборы будут происходить по смешанной системе. Встает вопрос, готова ли команда Зеленского идти на такой шаг. Очевидно, что нет, так по крайней мере это выглядит.

Для того, чтобы идти на выборы по смешанной системе надо иметь 200 кандидатов по мажоритарке. Это должны быть не простые люди, ты не можешь взять людей из "Квартала", потому что я не имею уверенности, что люди известные в шоу-бизнесе могут составить конкуренцию на округе некоему известному нардепу, который избирается не впервые, работает с избирателями и является узнаваемым у себя в округе.

– Именно из-за этого президент Зеленский хотел перейти на пропорцию с закрытыми списками. А также он предлагал политическим партиям эту "кость" в виде снижения проходного барьера и императивного мандата, что позволило бы держать на коротком поводке депутатов, которых ты приводишь под своим брендом в Верховную Раду. Как видим, в Раде, которая сегодня показала свою субъектность, нет этой готовности.

О новых назначениях Зеленского

– Сначала стоит посмотреть, как новоназначенные люди будут выполнять свои обязанности, ведь там есть лица со странными, честно говоря, биографиями.

– Если вы помните, там (в сериале "Слуга народа", – 24 канал) во власть главный герой приводит фактически людей с улицы, которым доверяет и в которых он уверен. Сейчас продолжается история, которая была заложена в сериале и людям предлагают поверить в нее. Однако у сериала есть окончание, но в жизни все по-другому, однако пока не стоит ставить клеймо на эти назначения.

Кого Зеленский назначил на ключевые должности – читайте в материале 24 канала



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