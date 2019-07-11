Не треба покладати ілюзій на новий Виборчий кодекс, – Фесенко

Верховна Рада в останній сесійний день своєї каденції проголосувала за новий Виборчий кодекс. Проте не варто плекати надій, що він змінить політичну культуру в Україні.

Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, депутати навмисне відтермінували голосування за новий Виборчий кодекс. І якби не пошук компромісної формули, то могли б взагалі не проголосувати. Проте не треба мати ілюзій, що цей Виборчий кодекс і система кардинально змінить політичну еліту України.

Що передбачає новий Виборчий Кодекс? Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах. Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

Політолог додав: є надії, що більше не буде корупції. Проте вона залишиться.

У що вона може переформатуватися:

Треба буде платити у виборчий фонд партії за те, щоб тебе поставили на твій округ та регіон. Мажоритарка також не скасовується, вона об’єднується з партійним принципом виборів. Будуть вибори по регіональним списках, але багатомандатних округах. Мажоритарка просто стане більшою. Зараз це одномандатний округ – 160 тисяч виборців, а буде один округ, наприклад Житомирська область. І перевагу матимуть ті кандидати, яких всі знають.

Це буде ще один експеримент, як було з пропорційною системою. Краще буде чи гірше – подивимося на практиці,

– наголосив Володимир Фесенко.

"Що треба зробити і що не роблять – це кардинально обмежити політичну рекламу. От там є корупція і можливість для маніпуляцій. Зараз рекламують навіть не партійні списки. У нас деякі мажоритарники мають гроші, щоб рекламувати себе на центральному телебаченні", – зазначив політолог.

Якщо ми порівняємо вибори в європейських країнах, то там немає таких білбордів з рекламою, як у нас. Мажоритарка само по собі не веде корупцію, тому що у США, Великобританії чи Франції також є така система виборів. Справа не в тому, як обирають, а яка політична культура та правила діють,

– наголосив Володимир Фесенко.



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