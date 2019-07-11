19:22
11 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію
      Вєсті Кремля
      21:25, 10 липня
      Вєсті.UA: Зеленський став екзорцистом. Прихована любов Медведчука
      Вєсті.UA
      19:21, сьогодні
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, 10 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Він матиме великі проблеми, – політолог спрогнозував перебування Медведчука у Верховній Раді

      163 Читать новость на русском
      Віктор Медведчук
      Віктор Медведчук / Getty Images

      Віктор Медведчук може не пройти до Верховної Ради через негатив, який він розпалив до самого себе. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      – Бачимо що екс-регіонали за рейтингами вже 100% проходять у Раду. Ми розуміємо, хто туди пройде і з чим вони пройдуть. Наскільки впливовими вони можуть там бути, і чи будуть протягувати оці "гуманітарні" ідеї про статус російської мови та автономію?

      – Заявляти будуть. Я думаю там проблема не в російській мові. До речі, російська мова зафіксована в законі, який був проголосований в 2014 році. Про особливий порядок місцевого самоврядування. Так що це є вже норма закону для цього регіону. Щодо інших ідей: прямі перемовини з сепаратистами, автономія для Донбасу – це ідея Медведчука. Так (просувати будуть – 24 канал).

      Читайте також: Чи впливають поїздки Медведчука, Бойка та Рабіновича до Росії на рейтинг партії

      – Але я скажу, який буде ефект – дуже суперечливий. Перше – вони опиняться в гетто, опозиційному гетто. Ніхто їх не буде брати в коаліцію. Вони будуть в меншості. Велика підозра і мій прогноз: біля Верховної Ради, в перший день роботи Верховної Ради і не тільки їх буде чекати "гаряча" зустріч, "дуже гаряча" зустріч. Комфортного життя Медведчуку у Верховній Раді і біля Верхоної Ради не буде.

      – Саме внаслідок такої активної піар-кампанії. Так, рейтинги розігнав. І в нас 12% не просто проросійських – пропутінських громадян. Розумієте? От в чому біда. Але це окрема тема. Він (Медведчук – 24 канал) розганяє ворожнечу і до себе, ненависть до себе. Тому він матиме великі проблеми. І я не впевнений, що він отримає посаду другого віце-спікера. Спроба може бути, але от саме активна критика, негатив до нього... Його можуть навіть не пропустити до Верховної Ради.

      Дивіться відео про Віктора Медведчука:

       

      blog_ava
      Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
      сьогодні
      11607
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:42 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      45323
      Гривні і голоси: скільки грошей виборці заплатять топ-партіям
      сьогодні , 19:05 Гривні і голоси: скільки грошей виборці заплатять топ-партіям
      Яніна Ткачук 110
      ПАРАДуємося – із Зеленським чи без нього, або П'ять найгірших помилок президента
      сьогодні , 19:00 ПАРАДуємося – із Зеленським чи без нього, або П'ять найгірших помилок президента
      Наталія Лебідь 223
      Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:02 Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 496
      Лайка замість похвали, або Чому українські спортсмени міняють громадянство
      сьогодні , 17:00 Лайка замість похвали, або Чому українські спортсмени міняють громадянство
      Артем Овдієнко 522
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук