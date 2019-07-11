Він матиме великі проблеми, – політолог спрогнозував перебування Медведчука у Верховній Раді

Віктор Медведчук може не пройти до Верховної Ради через негатив, який він розпалив до самого себе. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

– Бачимо що екс-регіонали за рейтингами вже 100% проходять у Раду. Ми розуміємо, хто туди пройде і з чим вони пройдуть. Наскільки впливовими вони можуть там бути, і чи будуть протягувати оці "гуманітарні" ідеї про статус російської мови та автономію?

– Заявляти будуть. Я думаю там проблема не в російській мові. До речі, російська мова зафіксована в законі, який був проголосований в 2014 році. Про особливий порядок місцевого самоврядування. Так що це є вже норма закону для цього регіону. Щодо інших ідей: прямі перемовини з сепаратистами, автономія для Донбасу – це ідея Медведчука. Так (просувати будуть – 24 канал).

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– Але я скажу, який буде ефект – дуже суперечливий. Перше – вони опиняться в гетто, опозиційному гетто. Ніхто їх не буде брати в коаліцію. Вони будуть в меншості. Велика підозра і мій прогноз: біля Верховної Ради, в перший день роботи Верховної Ради і не тільки їх буде чекати "гаряча" зустріч, "дуже гаряча" зустріч. Комфортного життя Медведчуку у Верховній Раді і біля Верхоної Ради не буде.

– Саме внаслідок такої активної піар-кампанії. Так, рейтинги розігнав. І в нас 12% не просто проросійських – пропутінських громадян. Розумієте? От в чому біда. Але це окрема тема. Він (Медведчук – 24 канал) розганяє ворожнечу і до себе, ненависть до себе. Тому він матиме великі проблеми. І я не впевнений, що він отримає посаду другого віце-спікера. Спроба може бути, але от саме активна критика, негатив до нього... Його можуть навіть не пропустити до Верховної Ради.

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