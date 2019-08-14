Суд поновив люстрованого Голомшу на посаді заступника Генпрокурора: що відомо

Таке рішення прийняв скандально відомий Окружний адмінсуд столиці. На думку суду, при проведенні люстрації, вина Голомші не була доведена, а Генпрокуратура не надала доказів того, що посадовець сприяв узурпації влади президентом-втікачем Януковичем.

Голомшу звільнили за законом України "Про очищення влади". Проте судді Окружного адмінсуду вважають, що у кожному випадку люстрації має бути дотриманий "індивідуальний характер". Тобто вина працівника має бути доведена в кожному конкретному випадку. Про це мовиться на сайті суду.

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Своє рішення про поновлення Голомші суд аргументував тим, що він не займав політичну посаду, і не доведено правомірності застосування щодо нього процедур, передбачених законом про люстрацію.

Тим часом у ГПУ ще не отримали відповідного рішення суду і зазначили, що будуть його коментувати лише після ознайомлення.

Розгляд справи тривав з листопада 2014 року. У квітні 2015 року суд зупинив провадження у справі до вирішення Конституційним Судом законності окремих положень люстраційного закону.



Зараз посаду першого заступника Генпрокурора займає Дмитро Сторожук по квоті "Народного фронту".

Хто такий Микола Голомша? Він – юрист та політик. Перебував на посаді першого заступника генпрокурора з 27 лютого 2014 року. Є лідером політсили "Патріот".

Хто підпадає під люстрацію в Україні?Особи, які займали високі посади понад рік в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014-го. А також ті, які займали ці посади менше ніж один рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням. Також під люстрацію підпадають ті особи, які перебували в Компартії чи працювали в органах КДБ.



Ще під "Закон про очищення влади" підпадають чиновники та співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України. Окрім цього, люстрації повинні підлягати чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.