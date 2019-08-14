17:03
14 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВАКЦИНАЦІЯ ДИНАМО ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: В Путіна браслет Насірова. Російський мільйонер у 4 роки
      Вєсті Кремля
      21:52, 13 серпня
      Вєсті.UA: Ефектне спілкування Зеленського. Нове політичне шоу Порошенка
      Вєсті.UA
      20:02, 13 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВАКЦИНАЦІЯ ДИНАМО ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Суд поновив люстрованого Голомшу на посаді заступника Генпрокурора: що відомо

      264 Читать новость на русском
      Микола Голомша
      Микола Голомша / фото з відкритих джерел

      Таке рішення прийняв скандально відомий Окружний адмінсуд столиці. На думку суду, при проведенні люстрації, вина Голомші не була доведена, а Генпрокуратура не надала доказів того, що посадовець сприяв узурпації влади президентом-втікачем Януковичем.

      Голомшу звільнили за законом України "Про очищення влади". Проте судді Окружного адмінсуду вважають, що у кожному випадку люстрації має бути дотриманий "індивідуальний характер". Тобто вина працівника має бути доведена в кожному конкретному випадку. Про це мовиться на сайті суду.

      Читайте також: Горбатюк подав до суду на Луценка: просить скасувати наказ генпрокурора

      Своє рішення про поновлення Голомші суд аргументував тим, що він не займав політичну посаду, і не доведено правомірності застосування щодо нього процедур, передбачених законом про люстрацію.

      Тим часом у ГПУ ще не отримали відповідного рішення суду і зазначили, що будуть його коментувати лише після ознайомлення.

      Розгляд справи тривав з листопада 2014 року. У квітні 2015 року суд зупинив провадження у справі до вирішення Конституційним Судом законності окремих положень люстраційного закону.

      Зараз посаду першого заступника Генпрокурора займає Дмитро Сторожук по квоті "Народного фронту".

      Хто такий Микола Голомша? Він – юрист та політик. Перебував на посаді першого заступника генпрокурора з 27 лютого 2014 року. Є лідером політсили "Патріот".

      Хто підпадає під люстрацію в Україні?Особи, які займали високі посади понад рік в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014-го. А також ті, які займали ці посади менше ніж один рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням. Також під люстрацію підпадають ті особи, які перебували в Компартії чи працювали в органах КДБ.

      Ще під "Закон про очищення влади" підпадають чиновники та співробітники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України. Окрім цього, люстрації повинні підлягати чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

      blog_ava
      Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
      сьогодні
      156938
      Теги: Новини України Судді Новини політики Окружний адміністративний суд Києва Люстрація ГПУ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu
      сьогодні , 17:00 Україна і Туреччина знайшли новий імпульс для серйозних відносин, – Anadolu
      Світові Медіа 15
      Зростання української економіки: позитиви і ризики
      сьогодні , 16:01 Зростання української економіки: позитиви і ризики
      Яніна Ткачук 555
      Катастрофа под брэндом "РФ" может иметь планетарный масштаб
      сьогодні , 15:00 Катастрофа под брэндом "РФ" может иметь планетарный масштаб
      Злой Одессит 2119
      Найбільші зашквари Матіоса: чи звільнять з посади керівника військової прокуратури
      сьогодні , 14:00 Найбільші зашквари Матіоса: чи звільнять з посади керівника військової прокуратури
      Сергій Лещенко 802
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 13:58 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      16467
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук