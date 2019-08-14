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      Суд восстановил люстрированного Голомшу в должности заместителя Генпрокурора: что известно

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      Николай Голомша
      Николай Голомша / Фото из открытых источников

      Такое решение принял скандально известный Окружной админсуд столицы. По мнению суда, при проведении люстрации вина Голомши не была доведена, а Генпрокуратура не предоставила доказательств того, что чиновник способствовал узурпации власти президентом-беглецом Януковичем.

      Голомшу уволили по закону Украины "Об очистке власти". Однако судьи Окружного админсуда считают, что в каждом случае люстрации должен быть соблюден "индивидуальный характер". То есть вина работника должна быть доведена в каждом конкретном случае. Об этом говорится на сайте суда.

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      Свое решение о возобновлении Голомши суд аргументировал тем, что он не занимал политическую должность, и не доказана правомерность применения к нему процедур, предусмотренных законом о люстрации.

      Между тем в ГПУ еще не получили соответствующего решения суда и отметили, что будут его комментировать только после ознакомления.

      Рассмотрение дела длилось с ноября 2014 года. В апреле 2015 года суд прекратил производство по делу до решения Конституционным Судом законности отдельных положений люстрационного закона.

      Сейчас должность первого заместителя Генпрокурора занимает Дмитрий Сторожук по квоте "Народного фронта".

      Кто такой Николай Голомша? Он – юрист и политик. Занимал должность первого заместителя генпрокурора с 27 февраля 2014 года. Является лидером политсилы "Патриот".

      Кто подпадает под люстрацию в Украине?
      Лица, которые занимали высокие должности более года в период с 25 февраля 2010 года до 22 февраля 2014-го. А также те, которые занимали эти должности менее одного года, однако в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года и не уволились по собственному желанию. Также под люстрацию подпадают те лица, которые находились в Компартии или работали в органах КГБ.

      Еще под "Закон об очищении власти" подпадают чиновники и сотрудники правоохранительных органов, которые сотрудничали с иностранными спецслужбами или призывали к нарушению территориальной целостности Украины. Кроме этого, люстрации должны подлежать чиновники, которые подают ложную информацию об имуществе в декларациях о доходах.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Судьи ГПУ Люстрация Окружной административный суд Киева Новости политики
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