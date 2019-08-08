Горбатюк подал в суд на Луценко: просит отменить приказ генпрокурора
Интересно, что свой иск начальник управления спецрасследований подал в инстанцию, против которой ведет дело. Горбатюк просит Окружной админсуд отменить приказ Луценко относительно служебного расследования.
Речь идет о расследовании относительно блокирования следователями и руководством управления специальных расследований Генпрокуратуры передачи материалов уголовного производства в другой орган досудебного расследования – Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Об этом информирует пресс-служба суда.
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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.
Горбатюк не уточнил, о передаче материалов какого именно уголовного производства шла речь.
Интересно! Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подал иск в суд, против которого ведет дело и в здании которого недавно проводил обыски.
Горбатюк обвиняет судей ОАСК в причастности к созданию искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей.