Горбатюк подав до суду на Луценка: просить скасувати наказ генпрокурора

Цікаво, що свій позов начальник управління спецрозслідувань подав до інстанції, проти якої веде справу. Горбатюк просить Окружний адмінсуд скасувати наказ Луценка щодо службового розслідування.

Йдеться про розслідування щодо блокування слідчими та керівництвом управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури передачі матеріалів кримінального провадження до іншого органу досудового розслідування – Національного антикорупційного бюро України.

Про це інформує прес-служба суду.

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Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Горбатюк не уточнив, про передачу матеріалів якого саме кримінального провадження йшлося.

Цікаво! Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк подав позов до суду, проти якого веде справу і в будівлі якого нещодавно проводив обшуки.



Горбатюк звинувачує суддів ОАСК у причетності до створення штучних перешкод в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.