19:16
8 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тарантіно рятує Путіна. Симулятор протестів у Росії
      Вєсті Кремля
      20:55, 7 серпня
      Вєсті.UA: Кого "Слуга народу" візьме в коаліцію. Який шанс втрачає Луценко
      Вєсті.UA
      20:22, 7 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦІЇ АТАМБАЄВА РИНОК ЗЕМЛІ

      Горбатюк подав до суду на Луценка: просить скасувати наказ генпрокурора

      452 Читать новость на русском
      Сергій Горбатюк
      Сергій Горбатюк / Апостроф

      Цікаво, що свій позов начальник управління спецрозслідувань подав до інстанції, проти якої веде справу. Горбатюк просить Окружний адмінсуд скасувати наказ Луценка щодо службового розслідування.

      Йдеться про розслідування щодо блокування слідчими та керівництвом управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури передачі матеріалів кримінального провадження до іншого органу досудового розслідування – Національного антикорупційного бюро України.

      Про це інформує прес-служба суду.

      До теми: Телепіар і жодних доказів, – Луценко пригрозив Горбатюку через обшуки в Окружному адмінсуді

      Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

      Горбатюк не уточнив, про передачу матеріалів якого саме кримінального провадження йшлося.

      Цікаво! Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк подав позов до суду, проти якого веде справу і в будівлі якого нещодавно проводив обшуки.

      Горбатюк звинувачує суддів ОАСК у причетності до створення штучних перешкод в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

      blog_ava
      Зеленський з першим офіційним візитом у Туреччині – головні новини, фото і відео
      сьогодні
      5085
      Теги: Новини України Новини політики Судді ГПУ Окружний адміністративний суд Києва Юрій Луценко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      сьогодні , 17:35 Казино в законі: легалізація азартних ігор – хороша ідея, проте є "але"
      Артем Овдієнко 307
      Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      сьогодні , 17:30 Ставлення українців до судів: експерт оцінив результати опитування
      Віталій Шабунін 222
      Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      сьогодні , 16:30 Як Клички використовують владу для задоволення своїх бізнес-апетитів
      Сергій Лещенко 887
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 16:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 4606
      Це сором, – ветеран про те, як влада вшановує загиблих героїв
      сьогодні , 15:30 Це сором, – ветеран про те, як влада вшановує загиблих героїв
      Леонід Остальцев 439
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук