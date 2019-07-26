НАБУ та Генпрокуратура обшукали будівлю київського Окружного суду: деталі

Обшуки здійснювали детективи Національного антикорупційного бюро та Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури. Правоохоронці пояснили ситуацію на брифінгу.

У НАБУ повідомляють, що обшуки провели через можливе порушення закону з боку голови Окружного адміністративного суду міста Київ та окремих суддів.

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Київський Окружний суд відомий рішеннями про новий правопис, перейменування проспекту Ватутіна, поновлення Романа Насірова на посаді, визнання незаконною націоналізацію "Приват Банку" та законною формулу "Роттердам+", а також іншими резонансними справами.

На брифінгу НАБУ та Управління спеціальних розслідувань щодо обшуків у суді стало відомо, що слідчі розслідують справу про втручання у діяльність суду.

Суд приймає велику кількість рішень, пов'язаних із багатьма сферами державного, суспільного значення. Встановлено, що фактично відбувається системне втручання в розгляд справ суду з боку керівництва цього суду,

– сказав керівник управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк.

Він зазначив, що втручання відбувається не тільки в розгляд справ, але й в діяльність вищих органів державної влади. Правоохоронці готують підозри чотирьом суддям Окружного адміністративного суду міста Києва.

Також Горбатюк розповів, що Генпрокуратура перевіряла причетність суддів Окружного суду до справ Майдану. Мова йде про чинних суддів, які наразі працюють в ОАСК.

На брифінгу показали міні-фільм про розслідування справи. На ньому показано відеодокази, як глава суду Павло Вовк дає вказівки адвокатам і суддям вирішувати питання з Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У відеоролику зазначено, що до плану Вовка були причетні не тільки судді ОАСК, а й співробітники ДБР.

На питання журналістів про вплив на суддів Конституційного суду Горбатюк сказав, що на них дійсно здійснювався тиск щодо прийняття рішень, які потрібні певним особам. Зокрема, йдеться про рішення щодо незаконного збагачення і визнання неправомірним закону про люстрацію.

За даними Bihus.info, обшуки проводили у голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, суддей Євгенія Аблова, Ігоря Погрібниченко, Ігоря Качура та Руслана Арсірія. Зі слів останнього, їх провели у рамках об'єднаної справи щодо законності повноважень голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, його заступника Станіслава Щотки та інших членів ВККС.

Дивіться відео роз'яснення щодо обшуків у окружному суді:

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