Луценка викликали на допит у НАБУ: фото повістки

НАБУ викликає Луценка на допит через те, що він передав кримінальне провадження щодо учасника Євромайдану Бубенчика прокурорам на чолі з Анжелою Стрижевською.

Так, Луценка викликають в НАБУ у якості свідка в кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих. Про це повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Адвокатом потерпілої сторони у цій справі є Олександр Горошинський, відомий захисник "беркутів" і самого Януковича,

– наголосила Сарган.

За її словами, Луценко передав справу своїй заступниці Стрижевській у квітні минулого року. Причиною цьому стали заяви учасників Революції Гідності та публікації низки ЗМІ щодо упередженої кваліфікації дій Бубенчика під час подій січня – лютого 2014 року.

Допит Луценка призначений на 15 липня.



Повістка, адресована Луценку/ фото з соцмереж Людмили Сарган

Що відомо про справу Івана Бубенчика?

Активіста Майдану затримали у квітні 2018 року на Львівщині за підозрою у вбивстві двох "беркутівців" під час Революції Гідності.



Згодом у ГПУ змінили повідомлену раніше підозру. Так, за даними ГПУ, Бубенчик підозрюється у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, а також – у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

17 травня 2018 року суд віддав Івана Бубенчика на поруки депутатів Олега Петренка та Андрія Денисенка.

Що відомо про самого Бубенчика?

Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.