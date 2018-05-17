Суд віддав на поруки активіста Майдану Бубенчика

Печерський райсуд Києва 17 травня схвалив рішення віддати на поруки депутатів від "Блоку Петра Порошенка" Олега Петренка та Андрія Денисенка учасника Майдану Івана Бубенчика.

Про це повідомляє "Громадське".

Раніше обидва політики заявили про готовність стати поручителями Бубенчика.

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Зазначимо, що напередодні прокуратура подала клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу для Бубенчика у вигляді домашнього арешту. Це рішення розглядалось у суді 27 квітня, проте суд тоді відхилив клопотання прокуратури.

Нагадаємо, активіста Майдану Івана Бубенчика затримали 3 квітня на Львівщині. Того ж дня працівники ГПУ оголосили Бубенчику про підозру у вбивстві двох "беркутівців" під час Революції Гідності.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. Бубенчик також воював на Донбасі у складі батальйону "Дніпро" МВС України. У фільмі "Злам" Бубенчик заявив, що під час подій Майдану 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму ГПУ допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.