Суд отдал на поруки активиста Майдана Бубенчика

Печерский райсуд Киева 17 мая одобрил решение отдать на поруки депутатов от "Блока Петра Порошенко" Олега Петренко и Андрея Денисенко участника Майдана Ивана Бубенчика.

Об этом сообщает "Громадское".

Ранее оба политика заявили о готовности стать поручителями Бубенчика.

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Отметим, что накануне прокуратура подала ходатайство в суд об избрании меры пресечения для Бубенчика в виде домашнего ареста. Это решение рассматривалось в суде 27 апреля, однако суд тогда отклонил ходатайство прокуратуры.

Напомним, активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день сотрудники ГПУ объявили Бубенчику о подозрении в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, с которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Взлом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с Майдана. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.