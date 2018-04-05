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ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Политолог рассказал о выгоде Луценко от дела Бубенчика

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Юрий Луценко
Юрий Луценко / Фото из свободных сетей

Наибольшую пользу от дела подозреваемого в стрельбе по "Беркуту" в феврале 2014 года активиста Майдана Ивана Бубенчика получил глава ГПУ Юрий Луценко.

Такое мнение в комментарии "Апострофу" высказал политолог Петр Олещук.

Отметим, что 4 апреля Луценко принял решение об изменении группы прокуроров по делу Бубенчика, которую возглавила заместитель главы ГПУ Анжела Стрижевская.

5 апреля Стрижевская отозвала ходатайство о содержании Бубенчика под стражей из-за неубедительных доказательств.

"Луценко на посту генпрокурора продолжает оставаться во многом политиком и работает в привычной для него манере информационных поводов. Ранее он использовал тему резонансных дел, которыми занимается ГПУ, в частности процесса над Януковичем. Однако в них необходимо было показывать результат, добиться которого часто сложно", – рассказал Олещук.

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Теперь же появляется гениальная схема с Бубенчиком. Ее гениальность в том, что сначала "плохие" деятели в ГПУ возбуждают дело, а потом вмешивается Луценко и все сомнительные решения меняет. В глазах общественности он герой, поскольку остановил реванш старой системы, прекратил преследование активиста Майдана. При этом объективно он ничего не сделал, кроме генерации информационного повода,
– пояснил политолог.

Напомним, активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день сотрудники ГПУ объявили Бубенчику о подозрении в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, с которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Взлом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с Майдана. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

Теги: Новости Украины ГПУ Новости политики Евромайдан Иван Бубенчик Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
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