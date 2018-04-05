Доказательства были неубедительны, – Сторожевская объяснила изменение подозрения Бубенчику

Сегодня, 5 апреля, во время судебного заседания, заместитель Генпрокурора Анжела Стрижевская, которая была назначена старшим прокурором по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика, заявила, что отзывает ходатайство о содержании его под стражей. Суд ходатайство удовлетворил. Вскоре прокурор объяснила, почему отозвала подозрение против Бубенчика.

По ее словам, подозрение предыдущей группы прокуроров под руководством Сергея Горбатюка было недостаточно обоснованной, информирует Украинская правда.

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"Считаю, что такая квалификация, которая была в старом подозрении, была недостаточно обоснованной. Доказательства были неубедительными. Я их тщательно изучила. И если они не убедительны для меня, то не убедят и суд", - сказала Стрижевская.

Она отказалась комментировать, что именно она считает неубедительным в старом подозрении и о чем будет новое.

При этом прокурор отметила, что вопрос о мере пресечения пока не стоит.

Напомним, прокурор пригласила Бубенчика и его защитников на четверг на 17 часов в главное следственное управление для вручения нового подозрения.

Напомним, активиста Майдана Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на Львовщине. В тот же день сотрудники ГПУ зачитали ему подозрение. Правоохранители обвиняют его в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Кто такой Иван Бубенчик? Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.