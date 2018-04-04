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Если общество окажется равнодушным– Бубенчика "закроют", – доброволец

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Доброволец Алексей Бык по делу Бубенчика
Доброволец Алексей Бык по делу Бубенчика / 24 канал

Сейчас речь идет не о судьбе одного конкретного активиста. И даже не о праве на самозащиту. А о том, что презумпция невиновности у нас – пустой звук.

Так прокомментировал ситуацию задержания активиста Ивана Бубенчика сайту "24" доброволец и музыкант Алексей Бык.

Он считает, что одного только интервью Бубенчика, где тот признается в стрельбе по "беркутовцам", для ареста мало. По мнению Быка, вопрос лишь в том, имеет ли следствие какие-то доказательства, кроме признания самого арестованного.

Я не одобряю заявления Бубенчика о том, что он стрелял на Майдане. Не понимаю, зачем так подставляться. Лично я на стороне презумпции невиновности. Тем более, мне совершенно не кажется слишком большим число застреленных на Майдане "беркутов". Особенно по сравнению с количеством убитых и замученных майдановцев. В этой ситуации правильно было бы уже этой ночью маленькими группами по всей стране начать валить судей, "мусоров" и прокуроров. Для начала. Но, разумеется, так не произойдет, – отметил Бык.

По его словам, если у следствия есть доказательная база – будет еще одна попытка качнуть эту тему после информационной подготовки. Однако многое зависит от реакции общества.

Если общество окажется равнодушным – Бубенчика "закроют", иначе – тихо сведут все к скучной судебной волоките, о которой все скоро забудут. Если же доказательной базы нет, – все зависит от того, или Порошенко вообще знал про этот нереальный "залет", – добавил доброволец.

Напомним, ГПУ объявила о подозрении в совершении преступления активисту Майдана Ивану Бубенчику, который ранее признался, что 20 февраля 2014 года в Киеве стрелял из консерватории по силовикам. Вечером 3 апреля в Печерском райсуде Киева началось заседание по избранию меры пресечения для Бубенчика, однако заседание перенесли на четверг, 5 апреля.

Кто такой Иван Бубенчик? Был активистом 9-й сотни Самооборона Майдана, из которой позже вышел. В фильме "Перелом", первом из цикла расследований "По следам революции", Бубенчик заявил, что 20 февраля 2014 стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся заставить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить. После выхода фильма Генпрокуратура допросила Бубенчика в качестве свидетеля, а также провела обыск в его доме.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Евромайдан Расследования Криминальные новости Иван Бубенчик
Источник: 24 канал
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