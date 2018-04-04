Якщо суспільство виявиться байдужим – Бубенчика "закриють", – доброволець

Зараз ідеться не про долю одного конкретного активіста. І навіть не про право на самозахист. А про те, що презумпція невинуватості у нас – порожній звук.

Так прокоментував ситуацію щодо затримання активіста Івана Бубенчика сайту "24" доброволець і музикант Олексій Бик.

Він вважає, що самого лише інтерв'ю Бубенчика, де той зізнається у стрільбі по "беркутівцях", для арешту замало. На думку Бика, питання лише в тому, чи має слідство якісь докази, окрім зізнання самого арештованого.

Я не схвалюю заяви Бубенчика про те, що він стріляв на Майдані. Не розумію, навіщо так підставлятися. Особисто я на стороні презумпції невинуватості. Тим більше, мені геть зовсім не здається завеликим число застрелених на Майдані "беркутів". Особливо в порівнянні з кількістю вбитих і закатованих майданівців. У цій ситуації правильно було б вже цієї ночі маленькими групами по всій країні почати валити суддів, "мусорів" і прокурорів. Для початку. Але, зрозуміло, так не станеться,

– зазначив Бик.

За його словами, якщо у слідства є доказова база – буде ще одна спроба хитнути цю тему після інформаційної підготовки. Однак багато залежить від реакції суспільства.

Якщо суспільство виявиться байдужим – Бубенчика "закриють", інакше – тихо зведуть усе до нудної судової тяганини, про яку всі скоро забудуть. Якщо ж доказової бази нема – все залежить від того, чи Порошенко взагалі знав про цей нереальний "зальот", – додав доброволець.

Нагадаємо, ГПУ оголосила про підозру у скоєнні злочину активістові Майдану Іванові Бубенчику, який раніше зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на четвер, 5 квітня.

Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.