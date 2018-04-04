19:53
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
9°C
17°C 5°C
  • четвер
    15°C 9°C
  • п'ятниця
    14°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Якщо суспільство виявиться байдужим – Бубенчика "закриють", – доброволець

242 Читать новость на русском
Доброволець Олексій Бик щодо справи Бубенчика
Доброволець Олексій Бик щодо справи Бубенчика / 24 канал

Зараз ідеться не про долю одного конкретного активіста. І навіть не про право на самозахист. А про те, що презумпція невинуватості у нас – порожній звук.

Так прокоментував ситуацію щодо затримання активіста Івана Бубенчика сайту "24" доброволець і музикант Олексій Бик.

Він вважає, що самого лише інтерв'ю Бубенчика, де той зізнається у стрільбі по "беркутівцях", для арешту замало. На думку Бика, питання лише в тому, чи має слідство якісь докази, окрім зізнання самого арештованого.

Я не схвалюю заяви Бубенчика про те, що він стріляв на Майдані. Не розумію, навіщо так підставлятися. Особисто я на стороні презумпції невинуватості. Тим більше, мені геть зовсім не здається завеликим число застрелених на Майдані "беркутів". Особливо в порівнянні з кількістю вбитих і закатованих майданівців. У цій ситуації правильно було б вже цієї ночі маленькими групами по всій країні почати валити суддів, "мусорів" і прокурорів. Для початку. Але, зрозуміло, так не станеться,
– зазначив Бик.

За його словами, якщо у слідства є доказова база – буде ще одна спроба хитнути цю тему після інформаційної підготовки. Однак багато залежить від реакції суспільства.

Якщо суспільство виявиться байдужим – Бубенчика "закриють", інакше – тихо зведуть усе до нудної судової тяганини, про яку всі скоро забудуть. Якщо ж доказової бази нема – все залежить від того, чи Порошенко взагалі знав про цей нереальний "зальот", – додав доброволець.

Нагадаємо, ГПУ оголосила про підозру у скоєнні злочину активістові Майдану Іванові Бубенчику, який раніше зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках. Ввечері 3 квітня у Печерському райсуді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для Бубенчика, проте засідання перенесли на четвер, 5 квітня.

Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Теги: Новини України ГПУ Новини політики Іван Бубенчик Євромайдан Розслідування Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
сьогодні, 18:00 Технології блокчейн в інфраструктурі України: що планують у міністрестві
Яніна Ткачук 226
Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
сьогодні, 17:00 Єдиний позитивний імпульс у справі з Бубенчиком
Володимир Шередега 594
Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
сьогодні, 15:01 Класичний рецепт паски: інгредієнти та ціни
3564
Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
сьогодні, 15:00 Коли українці думають, що 2,5 тисячі доларів – це шалені гроші, в країні треба щось змінювати
Дід Панас 1499
Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
сьогодні, 12:01 Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс
Ян Валетов 3186
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук