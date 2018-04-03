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ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Суд над євромайданівцем Бубенчиком відклали на невизначений термін

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Іван Бубенчик
Іван Бубенчик / Уніан

Ввечері 3 квітня у Печерському районному суді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для активіста Євромайдану Івана Бубенчика.

3 квітня Івана Бубенчика затримали на Львівщині.

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У ГПУ повідомили, що активістові Євромайдану оголосили про підозру у вчиненні вбивств двох правоохоронців і одного замаху на вбивство 20 лютого 2014 року на Майдані.

Засідання Печерського суду почалось приблизно о 21:00 ввечері у вівторок.

Незадовго після початку засідання сторона захисту оголосила відвід судді, заявивши, що 3 години, які їм дали для ознайомлення зі справою, зовсім недостатньо.

Після чого суддя оголосив про перерву в засіданні на невизначений термін.

Як інформує "Радіо Свобода", розподіл судді, який буде розглядати відвід, відбуватиметься уже у середу, 4 квітня.

Підтримати Івана Бубенчика до суду прийшло одразу декілька народних депутатів: Володимир Парасюк, Єгор Соболєв, Семен Семенченко та Олег Петренко. На засідання також прийшла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії.

За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Теги: Новини України Судді Іван Бубенчик Євромайдан Розслідування Печерський суд Києва
Джерело: 24 Канал
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