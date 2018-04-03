Суд над євромайданівцем Бубенчиком відклали на невизначений термін
Ввечері 3 квітня у Печерському районному суді Києва розпочалось засідання щодо обрання запобіжного заходу для активіста Євромайдану Івана Бубенчика.
3 квітня Івана Бубенчика затримали на Львівщині.
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У ГПУ повідомили, що активістові Євромайдану оголосили про підозру у вчиненні вбивств двох правоохоронців і одного замаху на вбивство 20 лютого 2014 року на Майдані.
Засідання Печерського суду почалось приблизно о 21:00 ввечері у вівторок.
Незадовго після початку засідання сторона захисту оголосила відвід судді, заявивши, що 3 години, які їм дали для ознайомлення зі справою, зовсім недостатньо.
Після чого суддя оголосив про перерву в засіданні на невизначений термін.
Як інформує "Радіо Свобода", розподіл судді, який буде розглядати відвід, відбуватиметься уже у середу, 4 квітня.
Підтримати Івана Бубенчика до суду прийшло одразу декілька народних депутатів: Володимир Парасюк, Єгор Соболєв, Семен Семенченко та Олег Петренко. На засідання також прийшла виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії.
За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.